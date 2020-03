Sirchia adesso attacca: "Sanità italiana distrutta ​Ecco chi l'ha ridotta così"

L'emergenza Coronavirus ha riaperto la polemica sui tagli alla sanità fatti dai governi degli ultimi 10 anni. Sulla questione è intervenuto a gamba tesa Girolamo Sirchia: " Purtroppo abbiamo subito l'influenza negativa di alcuni economisti, che sono intelligenze importanti ma pericolose: vivono di slogan e formule ma sono lontani dalla realtà e dalla società ". Nel mirino è finita non solo l'Italia ma anche l'Europa, colpevoli di essersi messe " in mano a dei guru, spesso al servizio della grande finanza internazionale e delle banche, che hanno imposto al Paese un Mes da 120 miliardi come contributo a un Fondo Salva-Stati, che è in realtà un fondo di salvataggio delle banche franco-tedesche ".

Ha specificato che il suo discorso non è sovranista ma di buonsenso, precisando che a suo giudizio non si dovrebbe uscire dall'Ue: " Quasi tutti i governi italiani degli ultimi anni hanno avallato le disastrose strategie economiche globaliste della Ue per incapacità e debolezza. Erano e sono esecutivi con scarso consenso popolare, minacciati da continui rating negativi e dallo spread ". Ed effettivamente è giunta l'ora di porre un rimedio ben chiaro: " Dobbiamo mandare al governo uomini capaci e non manichini disponibili a firmare ogni compromesso ". In tal caso la sfera politica e quella sanitaria sono strettamente collegate: l'errata gestione dal punto di vista politico " ha ammazzato la sanità pubblica italiana e sta ammazzando tutta l'economia del Paese "; i tagli poi sono da intendersi come " figli della spending-review, che i nostri politici si sono bevuti per ottenere il plauso dei globalisti ". In tutto ciò il risultato negativo è evidente: non è stato possibile né sostituire " i medici che andavano in pensione " né rimpiazzare i primari " perché costava troppo e trasformavamo i vice in facenti funzione ".

"La quarantena non è un'offesa"

L'ex ministro della Sanità nel secondo governo Berlusconi, nell'intervista rilasciata a Libero, ha criticato duramente la gestione comunicativa da parte del governo giallorosso: " È stata pessima ". Nel 2003 lui si era trovato alle prese con l'emergenza sanitaria della Sars, ma faceva una conferenza stampa al giorno e l'esecutivo aveva pagato la Rai per avere degli spazi informativi in cui il medico parlava alla nazione trasmettendo autorevolezza, mentre oggi c'è un'ombra sbiadita del ministro Speranza. In televisione infatti è andato Giuseppe Conte, accusato di essere lo stesso " che tre settimane fa aveva parlato di allarmismo bocciando la proposta dei governatori leghisti di mettere in quarantena chi arrivava dalla Cina e che ha accusato l'ospedale di Codogno di non aver rispettato le direttive ".