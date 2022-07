Sogna i lampioni con la cacca di cane e dimentica che appoggia il governo

«Con il nostro Presidente Conte stiamo continuando la dura battaglia al Governo Draghi». A dare questo annuncio ieri con un comunicato stampa la senatrice Patty L'Abbate, capogruppo dei 5 stelle in commissione ambiente. Ignara di fare parte del Draghi, che dice di combattere.

Nello stesso comunicato la senatrice si azzarda in un paragone storico: «Giuseppe Conte è un leader che reincarna Enrico Berlinguer». La frecciatina è al suo ex leader Luigi Di Maio: «In Parlamento 51 deputati e 11 senatori sostengono il ministro degli Esteri. Conte, invece, travolge l'emozione di 165 parlamentari che, in ogni modo, lo sorreggono nella sua visione politica».

Di questa visione fa parte il famoso caccabus, spiegato da Patty L'Abbate un post su facebook: «Per andare controtendenza parliamo di cacca, precisamente dell'economia circolare della cacca: il Bio-Bus alimentato a escrementi, in grado di correre per 300 km con un serbatoio pieno, e produce meno anidride carbonica rispetto agli equivalenti alimentati a combustibili fossili E poi il lampione alimentato a cacca di cane!».

Nella home page del suo sito la senatrice spiega la sua mission: «Ogni giorno proseguo la mia missione di determinata guerriera al servizio di Gaia, divulgando un nuovo modello sistemico economico ecologico in grado di guarire il cuore umano dalla malattia endemica del narcisismo con l'augurio che torni a custodire le bellezze della natura e a commuoversi per le gioie e le sofferenze dei suoi simili».

Nell'ultimo post il 25 giugno scrive: «Cari amici, sono una portavoce al Senato del Movimento 5 stelle, ascolto i cittadini e sono al loro fianco. Ma prima di essere chiamata ad effettuare questo ruolo avevo una vita, delle competenze che ho continuato a curare proprio per poter porre la scienza al servizio dei cittadini. Il carissimo amico prof. Tommaso Luzzati scherza sui miei molteplici ruoli, e anche sul mio hobby di bossanova singer. Io ci sono, per chi ha un problema e vuole parlarmene, se potrò aiutarlo lo farò come sempre». Magari potremmo scriverle per parlarle dei nostri problemi di stitichezza, chissà se ne aveva anche Berlinguer, e se con Conte combatterà il governo Draghi per difenderli e salvare Gaia.