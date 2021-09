Stile e innovazione: Geox fa respirare la giacca

Il grande successo mondiale di Geox è dovuto al costante approccio a soluzioni innovative che garantiscono traspirabilità, impermeabilità e ammortizzazione dei propri prodotti. Attualmente protetto da 55 diversi brevetti e da 11 domande di brevetto più recenti, Geox è uno dei marchi leader nel «International Branded Casual Footwear Market». La nuova collezione punta sulla gioia delle tinte: arancione, fucsia, azzurro. Colori accesi e vivaci, all'insegna dell'ottimismo e della ripartenza. E materiali leggeri, in linea con la strada dell'innovazione che da sempre percorre Geox. Alla Milano Fashion Week sono state presentate le collezioni donna primavera-estate 2022. Per il lancio della collezione Autunno Inverno 2021, Geox prosegue il percorso di comunicazione volto a dare un significato simbolico a quella che è la tecnologia che l'ha reso famoso in tutto il mondo: «il respiro». L'intuizione che rivoluzionò il mondo della calzatura risale ai primi anni 90. Da quell'intuizione l'impresa visionaria della scarpa che respira, sviluppata dal fondatore e presidente Mario Moretti Polegato, ha perseguito l'innovazione tecnologica e la ricerca del comfort, ponendo sempre al centro di questa ricerca le persone e l'impegno per la sostenibilità ambientale. Come ha spiegato il presidente: «Geox ha capito cosa veramente vuole il consumatore del futuro: un prodotto bello, con materiali soffici e naturali, e che sia utile. Nel campo delle scarpe vuole un prodotto multi-uso. Il concetto del prodotto utile è indispensabile. Geox ha iniziato un percorso importante nella sostenibilità utilizzando dei poliesteri ricicalti e pelli trattatte in modo naturale». Capaci di donare un tocco di stile discreto ma riconoscibile, i sandali a fascia si fanno protagonisti della parte più elegante della collezione. Nella loro forma più casual, i sandali sono influenzati da atmosfere urban. Ma prosegue il successo della sneaker Spherica realizzata con sfere lungo la suola traspirante. Spherica adotta un patchwork tutto naturale di suede e Econyl, il filato in nylon rigenerato e rigenerabile proveniente da scarti industriali e materiali plastici, tra cui anche reti da pesca rinvenute in mare. Ma Spherica, conquista anche il fascino del sandalo il modello dal cushioning perfetto grazie alle sfere distribuite lungo tutta la suola traspirante e debutta come sandalo e prosegue il successo della sneaker Spherica in maglia. La collezione outerwear con «giacche che respirano», volumi ampi e una vestibilità adatta a ogni look e a ogni situazione. Rosso, rosa e arancione: c'è un vigore incontenibile nel mix & match di colori brillanti che annuncia la prima parte della collezione, in cui spicca il bomber colour block in tessuto crinkle leggero, con manica a kimono d'ispirazione anni '80 e cappuccio nascosto nell'alto colletto. Per chi ama i riflessi argentei, impossibile rinunciare al windbreaker con stampa camouflage in PVC. Eleganza e praticità, ricchezza di dettagli raffinati e iper-femminili sono il filo rosso delle nuove collezioni Geox.