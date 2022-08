Strade di sangue, due incidenti lo stesso giorno. Oltre 30 morti e 50 feriti provocati dagli autobus

Due tragici incidenti automobilistici hanno funestato il sabato in Turchia, con un bilancio complessivo di almeno 32 morti e di decine di feriti.

Il primo incidente è avvenuto ieri mattina sull'autostrada che collega Gaziantep e Nizip, nel sud-Est del Paese, causando la morte di 16 persone e il ferimento di altre 22. Lo ha reso noto il governatore della provincia di Gaziantep, Davut Gül, su Twitter. L'incidente ha coinvolto un autobus, un'ambulanza, un mezzo di soccorso dei vigili del fuoco e un pulmino di una emittente televisiva, su cui viaggiavano anche deui giornalisti. Secondo Gül tra le vittime ci sarebbero due giornalisti accreditati per la Ihlas News Agency, quattro sanitari e tre vigili del fuoco. I passeggeri feriti sono stati trasportati negli ospedali vicini mentre mezzi di soccorso sono accorsi sul luogo del disastroso incidente. È stata aperta un'inchiesta per determinare le cause dell'incidente. Dalle prime informazioni raccolte dall'agenzia di stampa turca Dha l'ambulanza, l'autopompa e il mezzo con la troupe giornalistica si trovavano lì in seguito a un precedente incidente che aveva coinvolto un primo autobus passeggeri e mentre svolgevano il loro lavoro sono stati travolti da un secondo pullman che viaggiava sulla stessa carreggiata e che è sopraggiunto a tutta velocità. Impressionanti le immagini che documentano l'ambulanza semidistrutta e l'autobus riverso su un fianco. Il vicepresidente della Turchia Fuat Oktay ha detto che i soccorritori e i giornalisti hanno «perso la vita nello svolgimento del loro dovere».

Poche ore dopo un altro gravissimo incidente stradale si è verificato sempre nella parte sud-orientale della Turchia, a Derik, nella provincia di Mardin. Almeno 16 persone sono state uccise e altre 29 ferite dopo che un camion si è schiantato contro la folla in una città per un problema ai freni. Lo ha reso noto il ministro della Salute. «Sedici persone hanno perso la vita e altre 29 sono rimaste ferite, otto delle quali in modo grave, nell'incidente in seguito alla rottura dei freni di un camion che ha colpito una folla a Derik», ha twittato il ministro Fahrettin Koca.

Anche in questo caso lo schianto tragico è avvenuto in conseguenza di un precedente incidente. Un camion con un rimorchio reso incontrollabile dalla rottura dei freni è piombato sulla folla nei pressi di una stazione di servizio a Derik, dopo aver colpito altri due veicoli. Un altro camion proveniente a velocità elevata ha colpito i sanitari e la folla accorsa dopo il primo schianto. «Siamo devastati per questo secondo incidente», ha scritto il ministro Koca.