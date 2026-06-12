Stubb favorito su Merkel o Draghi: l'Ue cerca la quadra sul negoziatore

I nomi per negoziare con Mosca non sono ancora stati proposti ufficialmente, ma tre personalità risultano in pole position. E altre figure fanno da comparse attorno al negoziato per uscire dal tunnel della guerra in Ucraina. Giorgia Meloni ha dichiarato, ieri, alla Camera, che l'Unione europea deve "individuare chi possa rappresentare gli interessi europei () una figura autorevole, investita della fiducia degli Stati membri".

E da Palazzo Chigi confermano che "pure non indicando il nome tornerà ad insistere sull'Europa con una voce sola, rappresentata da un negoziatore" al prossimo Consiglio Ue del 18 e 19 giugno. Nella terna dei candidati più forti spicca il presidente finlandese Alexander Stubb seguito dalla dama di ferro tedesca, Angela Merkel e dall'ex premier italiano Mario Draghi. La Finlandia ha 1300 chilometri di frontiera con la Federazione russa ed è entrata nella Nato dopo l'invasione dell'Ucraina. Oltre ad avere combattuto la durissima guerra d'inverno contro Stalin fra il 1939 e 1940. Il paese del Nord, però, si è ritagliato il ruolo di "cuscinetto" durante al guerra fredda e Stubb potrebbe essere un buon mediatore. In passato ha fatto parte del gabinetto di Romano Prodi, quando era presidente della Commissione europea, ma come ha dichiarato con "Giorgia Meloni c'è chimica anche se abbiamo idee diverse". Pure l'ex presidente finlandese, Sauli Niinistö, che conosce bene i dossier della sicurezza sul fronte orientale, è una possibile alternativa.

Polacchi e baltici non la vogliono, ma la seconda candidata forte è l'ex cancelliere tedesca, Angela Merkel. Non solo è nata e cresciuta in Germania Est, ai tempi dell'Urss, ma parla russo e conosce bene Putin. Per di più Merkel era in prima linea negli accordi di Minsk, poi non rispettati, che doveva prendere tempo congelando il conflitto nel Donbass, prima dell'invasione. E per colpa di questa esperienza ha sempre fatto trapelare che non voleva più saperne di trattare fra russi e ucraini. In terza posizione ci sarebbe l'ex premier italiano, Mario Draghi, che sa poco del Donbass, ma ha una forte credibilità all'interno dell'Unione europea. In Italia è ben visto da una parte dell'opposizione, come Matteo Renzi, che lo ha già lanciato come mediatore. Un successo europeo, ma targato Italia, che arrivi ad una tregua durevole, farebbe molto comodo al governo Meloni in vista delle elezioni del prossimo anno. Altri nomi che circolano, senza grandi speranze, sono quelli di Tony Blair, già scelto da Trump per Gaza, dove non ha, ancora, toccato palla. E del presidente turco, Recep Tayyip Erdoan, che pensa di essere il "mediatore naturale" avendo già portato a casa incontri fra ucraini e russi oltre a scambi di prigionieri. Pur facendo parte della Nato sarebbe un negoziatore indigesto per i 27 paesi Ue.