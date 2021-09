"Stufo del vostro guardonismo": l'affondo di Salvini sul caso Morisi

"No, non ho sentito Luca Morisi. E sono stufo del vostro guardonismo". A margine di un evento elettorale a sostegno di Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra di Milano, Matteo Salvini torna sul caso che ha coinvolto uno dei suoi più stretti collaboratori, l'uomo che l'ha reso il politico italiano più seguito sui social. Già ieri, Salvini aveva puntato il dito contro la " schifezza mediatica " scatenata dalla vicenda: " Sono dispiaciuto della schifezza mediatica che condanna le persone prima che sia un tribunale a farlo" , ha aggiunto. " Non c'è un reato, e sono problemi che riguardano la vita privata. Mi spiace perché il fango sparso in queste ore verrà smaltito e poi a chiedere scusa saranno in pochi ".

Dietro le rivelazioni sulla cocaina rinvenuta su due piatti e in un libro a casa di Morisi, e la boccetta contenente liquido trasparente (si ipotizza sia droga dello stupro) sequestrata a due giovani rumeni - uno dei quali è un modello ed escort - che dicono di averla ricevuta proprio da Morisi, il segretario del Carroccio teme che ci sia la volontà di colpirlo a pochi giorni dal primo turno delle amministrative dei prossimo 3-4 ottobre: " Tenere in ballo tutto un discorso politico che non c'entra nulla con la vita privata di una persona - continua Salvini - mi sembra veramente un attacco gratuito alla Lega a cinque giorni dal voto. La stessa procura dice sostanzialmente che non c'è reato, parla di fatto banale, senza che ci siano altri precedenti e di un eventuale consumo personale, che condanno e sempre condannerò ".