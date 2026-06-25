Lo stupore di Meloni: "Parole insensate. Altrimenti perché Donald ci attacca?"

nostro inviato a Berlino

L'incidente si consuma in tarda mattinata, mentre Giorgia Meloni è a Foggia per le celebrazioni del 252esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza. È proprio in quelle ore, infatti, che via Fox News piomba da Washington quello che sulle prime sia Palazzo Chigi che il ministero della Difesa faticano a derubricare a semplice incidente di percorso. Intervistato dal canale all news conservatore, infatti, il segretario generale della Nato Mark Rutte spiega di comprendere la delusione di Donal Trump, assicura che l'Europa ha dato un contributo a diverse migliaia di missioni di volo con destinazione Iran e aggiunge che "cinquecento aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic fury".

Apriti cielo. Quando Meloni legge personalmente le parole di Rutte, rimane - per usare un eufemismo - basita. Trova il tutto "illogico" e "insensato", perché se davvero il governo italiano avesse concesso le basi allora non si capisce la ragione dei ripetuti affondi di Trump degli ultimi giorni. E che il segretario generale della Nato non si renda conto che con un'uscita del genere non fa altro che metterla in difficoltà sul fronte interno è piuttosto curioso. Perché, dunque, quell'intervista a Fox News? Peraltro proprio mentre Rutte è a Washington per incontrare il presidente americano e a poche ore dal vertice E5 in programma nel pomeriggio a Berlino, dove i leader di Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Polonia si ritrovano - con Rutte collegato in videoconferenza - per discutere di Ucraina ma soprattutto di Nato, anche in vista del summit annuale dell'Alleanza atlantica che si terrà la prossima settimana ad Ankara.

Prima di replicare, Meloni ha un contatto diretto con il segretario generale della Nato a cui manifesta tutto il suo disappunto. Poi si coordina con il ministro della Difesa Guido Crosetto. La linea della premier è chiara: "Sono state concesse solo attività tecniche e logistiche, mai operative, e comunque nel rispetto degli accordi in vigore". Insomma, ragiona Meloni, "quando sono arrivate richieste fuori da questo ambito, come è noto, l'Italia ha sempre negato l'autorizzazione". "Del resto aggiunge la premier nelle interlocuzioni che ha con i suoi mentre rientra da Foggia con destinazione Berlino se fosse diverso non si spiegherebbero le accuse di Trump che rimprovera all'Italia di non aver supportato gli Stati Uniti durante la guerra in Iran". L'irritazione privata della premier rimbalza nel comunicato stampa del ministero della Difesa, dove Crosetto non esita a definirsi "sorpreso" dal fatto che Rutte - "che nulla ha a che fare con l'operazione Epic fury" (lanciata dagli Stati Uniti e non dalla Nato) - si avventuri in "una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace, confondendo la tipologia di voli autorizzati". Perché, affonda il ministro, "sarebbe bastato un approfondimento alla fonte per poter avere la reale rappresentazione di ciò che è accaduto". Insomma, "sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetiche, nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti". E, conclude Crosetto, "non ho problemi a riferire in Parlamento, aereo per aereo, i voli che sono stati autorizzati". Passano poche ore e anche la Nato cerca di porre rimedio all'uscita di Rutte. "Ha solo sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti", minimizza un alto funzionario Nato. Dopo la correzione di rotta, anche Palazzo Chigi getta acqua su fuoco e accredita la versione dello scivolone in buona fede: Rutte voleva dire a Trump che non è vero che l'Europa non ha dato il suo contributo. Anche se il dubbio resta.

A Berlino, intanto, si apre l'E5.

Sulla terrazza della Cancelleria sono solo sorrisi con Friedrich Merz, Emmanuel Macron, il dimissionario Keir Starmer e Donald Tusk. "L'Europa - ribadisce Meloni - deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza e diventare una componente più forte e solida dell'Alleanza atlantica".