Tajani caposquadra in Campania

«In Campania Forza Italia conta molto di avere un grande risultato». Silvio Berlusconi interviene telefonicamente a un appuntamento elettorale di Forza Italia a Vietri sul Mare, dove Antonio Tajani è in campo per presentare i candidati nei collegi campani. Le aspettative sono buone come testimoniano i sondaggi.

Berlusconi, capolista nel collegio plurinominale Campania 1 al Senato, sottolinea la presenza di «candidature di alto livello» a cominciare proprio da Tajani, «figura di grande prestigio internazionale che è stato presidente del Parlamento Ue e oggi è vicepresidente del Ppe». «È candidata in Campania - prosegue Berlusconi - anche la nostra straordinaria capogruppo Anna Maria Bernini che guiderà la lista proporzionale. Al loro fianco candidature di qualità espressione diretta del territorio, come Stefano Caldoro che è stato mio ministro e che oggi guida con grande autorevolezza l'opposizione in Regione. Con lui anche Annamaria Patriarca, nostra validissima capogruppo in Regione».

C'è spazio anche per «esponenti di prestigio della società civile, come l'avvocato Tullio Ferrante». E poi gli amministratori locali come Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta «in passato vittima di una vicenda di cattiva giustizia che lo portò a subire ingiustamente 11 mesi di carcere».

Fi in Campania ha dovuto fare i conti con gli addii di alcuni big del territorio che hanno deciso di percorrere altre strade dopo la mancata candidatura. Si tratta di Carlo Sarro, parlamentare uscente, Domenico De Siano, Marzia Ferraioli e Antonio Pentangelo. «Forza Italia ha presentato una lista competitiva e rinnovata con tante donne, e l'impegno diretto del presidente Berlusconi e mio» spiega Antonio Tajani. «Poi quando c'è una riduzione del numero dei parlamentari è normale che vi sia qualche scontento. Fa parte della vita. La Campania deve essere sempre più protagonista. Si tratta di un territorio che può dare tanto al resto del Paese, dal turismo all'agroalimentare, per questo va messo nelle migliori condizioni per competere».