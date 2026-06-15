Tajani chiude sul Viminale. "Il rimpasto non è previsto"

nostro inviato a Manduria (Ta)

"Il rimpasto di governo non è all'ordine del giorno". Antonio Tajani sceglie il Forum in Masseria di Bruno Vespa per raffreddare le indiscrezioni su qualche modifica di peso alla squadra di governo. Le voci si rincorrono dall'assoluzione di Matteo Salvini nel caso Open Arms: l'ipotesi, per niente celata, è quella di un ritorno al Viminale del segretario leghista. Un incarico che il leader del Carroccio ha già ricoperto durante l'esperienza del governo gialloverde, lasciando un segno profondo tanto nella gestione dei fenomeni migratori quanto sul terreno della sicurezza. Ma per Forza Italia la questione, a oggi, non esiste. L'azione dell'esecutivo, per il segretario degli azzurri, è già "stata rilanciata" dopo la sconfitta referendaria. Mentre sulla legge elettorale, il focus riguarda le preferenze. "Vedremo", taglia a corto il vicepremier espresso da Fi. Sono tutti segnali di una discussione viva e proficua all'interno delle quattro forze che compongono la maggioranza di centrodestra. Sull'uscio rimane soprattutto un argomento: la collocazione del generale Roberto Vannacci, con il suo Futuro nazionale. L'opinione di Tajani sulla formazione nata dal "tradimento" dell'europarlamentare è netta: "Preoccuparsi degli altri serve a poco. Quello che è successo però è che Futuro nazionale ha scelto di stare all'opposizione. Vota contro il governo e di fatto fa da spalla a Matteo Renzi e ai signori della sinistra. Questo è un fatto incontrovertibile". La sensazione è che il fatto di non aver votato la fiducia all'esecutivo Meloni abbia chiuso parecchi spazi di dialogo.

Due giorni fa, Carlo Calenda ha indossato i panni dell'aruspice. Intervenendo sempre alla kermesse organizzata da Comin and Partners, il leader di Azione ha pronosticato un'alleanza sul gong tra il centrodestra e il generale Vannacci. "Per non creare problemi", ha detto. Tajani, che comunque apre a un accordo con Calenda sulle amministrative, ghiaccia l'ex ministro dello Sviluppo economico: "Le decisioni le prendiamo noi, non Calenda". Il ministro degli Estri patriottismo conosce bene la materia del "patriottismo". E pungola il generale anche sul lato militare. Vannacci parla di "Italia agli italiani" ma nel suo discorso cita i "paracadutisti francesi". "Non era meglio citare quelli italiani, visto che lui è un paracadutista?" si chiede Tajani. Anche il segretario di Fi, del resto, ha un passato tra le forze armate, e nello specifico nell'Aeronautica.

Per il centrosinistra però, il ritorno di Salvini al Viminale resta uno spauracchio. È l'ex capo della Polizia Franco Gabrielli, a metà giornata, a prendere posizione. Il leader della Lega al Viminale? "Una forma di degrado del rispetto delle istituzioni", argomenta al festival bolognese del quotidiano Repubblica. Gabrielli, che per qualche settimana è stato in pole quale candidato dei riformisti alle primarie del "campo largo", entra a gamba tesa. "Non è mai capitato in 40 anni - prosegue - che si metta in discussione un ministro importante come quello dell'Interno da parte della stessa maggioranza che l'ha proposta". E chissà che non sia proprio Gabrielli il candidato in pectore per il ministero dell'Interno qualora sia il centrosinistra a prevalere alle Politiche del 2027. È fantapolitica. Ben più reale quanto affermato da Edoardo Rixi due giorni fa a Manduria, in Puglia.

Il viceministro ai Trasporti e alle Infrastrutture ha ricordato come la durata media di un esecutivo, in Italia, sia di un anno e mezzo. Lo stesso arco temporale che manca alla scadenza naturale della legislatura. Chiedere adesso il rimpasto, in fin dei conti, non è poi così surreale. Forza Italia, però, è di tutt'altra opinione.