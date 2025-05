Taranto e Ravenna. Due sfide simbolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo sindaci da eleggere, a Taranto e Ravenna si vota anche sul futuro industriale e sulla capacità di risposta delle istituzioni. Nella città pugliese, dove tanto il centrodestra quanto il centrosinistra si presentano divisi al loro interno, una variabile è rappresentata dall'Ilva. «Dopo venti anni di prese in giro da parte di Nichi Vendola e di Michele Emiliano, ci auguriamo che gli operai guardino verso la nostra coalizione», dicono fonti vicine al centrodestra tarantino. I politici che per anni hanno invocato la chiusura delle acciaierie, specie tra i grillini, hanno cambiato opinione. E hanno iniziato a porre l'accento soltanto sull'inquinamento e sui suoi effetti. Il Pd, che è si è separato dal Movimento 5 Stelle, ha puntato su Piero Bitetti. Fdi, invece, ha candidato Luca Lazzaro, che è sostenuto anche da Fi. La Lega ha preferito il civico Francesco Tacente. Il quadro, in totale, presenta sette coalizioni e sette candidati alla carica di primo cittadino. Per il primo turno, il ballottaggio resta l'esito più probabile.

Anche a Ravenna le previsioni recitano «ballottaggio». La città, che ha subito due alluvioni in pochi mesi, è chiamata a votare pure sulla gestione di quell'emergenza. «La vittoria di Michele De Pascale alle elezioni Regionali non ha aiutato», ci dicono da fonti vicine al centrodestra. In effetti, il centrosinistra è riuscito a confermarsi alla guida della Regione Emilia-Romagna nonostante tutto. Ancora oggi a Ravenna si contano 15mila edifici a rischio in caso di alluvione. Il centrodestra è in gioco. La coalizione composta da Fdi, Fi e Lega, però, non ha trovato la quadra nella città della Basilica di San Vitale.

E se la Lega ha preferito supportare la candidatura di Alvaro Ancisi, Fdi e Fi hanno scelto la figura di Nicola Grandi. In questa città, l'astensione rappresenta un'incognita. Il centrodestra, per provare a vincere, dovrà arrivare al ballottaggio. E poi allargare le maglie anche al civismo.