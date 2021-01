"Un teatrino imbarazzante" Cosa è successo in Cdm

Proseguono in modo più esplicito e decisamente poco velato le cannonate da parte di Italia Viva verso il fortino sempre più diroccato del governo Giuseppi II: gli ultimi affondi, strettamente connessi a quanto accaduto ieri nel corso del Cdm, sono affidati alle parole di Teresa Bellanova.

Il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, durante un'intervista concessa a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Conferenza Episcopale Italiana, non ha usato giri di parole per definire l'atteggiamento tenuto dai "colleghi" dem e grillini riuniti in Consiglio dei ministri (Cdm) nella nottata di ieri. "Italia Viva è sempre rappresentato come il partito che crea problemi al governo ma ieri sera è andato in onda un teatrino imbarazzante non con Iv ma tra il Partito democratico e il Movimento CinqueStelle" , ha dichiarato Bellanova dinanzi ai microfoni dell'emittente radiofonica. Sono volati gli stracci ancora una volta, quindi e non è difficile ipotizzare che vi saranno degli ulteriori strascichi nei prossimi giorni tra le forze che ancora supportano l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte.

"Una discussione infinita e un consiglio dei ministri che è iniziato alle 21 ed è finito quasi all'una di notte per discutere se aprire le scuole il 7 o l'11 gennaio", ha raccontato ancora il ministro dell'agricoltura. "Il problema però è molto più serio: cioè se in questi mesi si è lavorato per permettere alla scuola di aprire in sicurezza. La nostra valigia è pronta ma il problema vero è che risposte si danno a questo Paese" . Che i renziani siano pronti a partire, quantomeno a parole, è oramai chiaro a tutti. Quanto queste minacce, mirate a spostare Conte dalle sue posizioni apparentemente inamovibili sul problema della gestione dei fondi del Recovery Fund, sul Mes sanitario e sulla questione servizi segreti, siano concrete (visto il timore sacro delle urne) resta di più difficile interpretazione.