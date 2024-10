Dal tennis alla spiaggia, così Lacoste (ri)veste il suo stile

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla sua seconda collezione per Lacoste Pelagia Kolotouros, designer americana di origini greche che ha 50 anni e ne dimostra 20 in meno, trova un perfetto equilibrio tra casual e formale, tra sport e tempo libero. «Stavolta non ho guardato tanto ai campi da tennis quanto al mare o meglio all'eleganza impeccabile e spensierata di Renè Lacoste e dei suoi amici su una spiaggia della Francia Sud Occidentale negli anni Venti del secolo scorso» racconta poco prima della sfilata applaudita anche da Djokovich e da Serena Williams. Tutto ruota intorno ad alcuni elementi immediatamente riconoscibili. C'è il costume da bagno a pagliaccetto che si portava ai tempi del cinema muto trasformato in un sensuale completo da giorno per ragazze dal fisico longilineo. L'iconica polo in piquet diventa anche un sensuale abito un abito da sera in maglia crochet oppure un lungo vestito da mare marrone, il colore di punta della prossima estate che sta benissimo con l'abbronzatura. Sul corpo atletico dei ragazzi il mitico blazer che l'elegantissimo campione francese portava sempre fuori dai campi in terra rossa, scivola con estrema eleganza grazie alla nuova spalla sartoriale più morbida e misurata. Non mancano i rimandi allo sport prediletto da monsieur Lacoste tra cui si ricorda la borsa con una teoria di pieghe in pelle sul davanti che evola il gonnellino delle tenniste oltre ai bellissimi bijoux (soprattutto piccoli orecchini e grandi spille) a forma di coccordrillo.

Pelagia gioca in modo magistrale con l'amato simbolo del brand ingigantito a dismisura su certi capi oppure inserito a sorpresa in una stampa estiva. Il tutto con molto garbo perfino nel caso dei modelli supersexy con tagli cut out.