"Il terzo polo...". Ma Calenda prende tempo: "Io raccolgo firme"

Mentre Letta cerca di tenere unito e di organizzare una campagna elettorale in meno di 50 giorni, l'uomo più cercato del momento è il suo ex alleato Carlo Calenda. L'accordo con Matteo Renzi non sembra ancora essere stato chiuso, anzi, il leader di Azione non appare intenzionato a far trapelare niente e rivela di aver iniziato la raccolta firme. Nel frattempo il leader di Azione continua con la sua crociata contro Enrico Letta, ora accusato di aver spezzato il patto stretto mercoledì scorso.

" L'accordo lo ha rotto Letta: ha firmato un patto con noi che diceva una cosa e poi ha firmato un altro patto con forze che dicevano l'opposto. Lo avevo avvertito per tempo che così sarebbe stato, cioè che in questo modo non era possibile presentarsi in modo coeso perché era una coalizione che diceva tutto e il contrario di tutto ", ha detto Carlo Calenda, intervistato al Tg1. Il leader di Azione, poi, ha anche ammesso che " le criticità c'erano ed erano molte anche prima, ma non c'era l'altro patto e questo ha aggiunto a tutto un aspetto davvero surreale ". Lo stesso Carlo Calenda, quindi, ammette che il patto siglato con Enrico Letta era problematico e questo, probabilmente, non avrebbe fatto andare comunque molto lontana quella coalizione, con o senza Fratoianni e Di Maio.