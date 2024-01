Tesoro, mi si sono allargate le auto

Qualche anno fa, la Mostra del Cinema di Venezia venne aperta, tra gli applausi, da film «Downsizing, vivere alla grande» con Matt Damon, nel quale uno scienziato sottoponeva un gruppo di persone a un esperimento di miniaturizzazione riducendole alla dimensione di un cent. Era un modo per ottimizzare gli spazi in una futuribile grande metropoli dove uomini, case, auto e moto facevano disperatamente fatica a convivere e a trovar posto. La sfida è ancora quella lì, con le città moderne sempre più verticali, costrette a fare i conti con il consumo del suolo, la gestione delle aree urbane, delle strade, dei parcheggi, delle auto che però diventano sempre più grandi, sempre più alte e sempre più ingombranti.

Una crescita costante che negli ultimi due lustri anni ha portato, soprattutto per i modelli più lussuosi e costosi, a un aumento di dimensioni che sfiora i 10 centimetri. La tendenza è ben documentata da una ricerca condotta da Transport & Environment (T&E), la ong europea che con i suoi studi porta i temi della mobilità nell'agenda politica. «In media le nuove auto in Europa diventano un centimetro più larghe ogni due anni e la tendenza continuerà a causa dell'aumento delle vendite di Suv, a meno che i legislatori non intervengano» sintetizza la ricerca. Una situazione «critica» per tutte le grandi città che qualcuno ha già affrontato. La città di Lione ha recentemente adottato costi di parcheggio più elevati per i veicoli più pesanti, imponendo ai Suv di pagare 15 euro in più al mese rispetto a un'auto media e 30 euro in più rispetto ai veicoli elettrici. Tubinga, in Germania, applica dal 2022 un aumento del 50% sulle tariffe dei parcheggi residenziali sempre per i Suv. Parigi deciderà tra poco più di due settimane con un referendum fissato per il prossimo 4 febbraio che, se votato, porterebbe tariffe di parcheggio per i Suv fino a 18 euro l'ora nel centro e fino a 12 euro nelle altre zone della città.

Gli ultimi dati, che illustrano quanto più grandi sono diventate le auto negli ultimi anni, spiegano che nel 2023 la larghezza media è aumentata a 180,3 cm rispetto ai 177,8 cm del 2018. Non poco. «Le automobili sono diventate sempre più larghe da decenni e questa tendenza continuerà finché non stabiliremo un limite più severo- spiega James Nix, responsabile delle politiche sui veicoli presso T&E - Attualmente la legge consente alle auto nuove di essere larghe quanto i camion».

Tra i primi 100 modelli nel 2023, il 52% dei veicoli venduti era troppo largo per lo spazio minimo specificato per il parcheggio (180 cm) nelle principali città, tra cui Londra, Parigi e Roma. La crescita dimensionale è molto accentuata tra i grandi Suv di lusso: in sei anni il Land Rover Defender è cresciuto di 20,6 cm, la Mercedes X5 di 6 cm, la Volvo EX90 di 4,1 cm e la larghezza dei veicoli sta aumentando progressivamente anche nei segmenti medi e compatti. Non solo. I design più ampi hanno consentito di aumentare ulteriormente l'altezza dei veicoli, nonostante i dati sugli incidenti mostrino che un aumento di 10 cm dell'altezza della parte anteriore dei veicoli comporti un rischio maggiore del 30% di incidenti mortali in collisioni con pedoni e ciclisti.