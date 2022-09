Testa a testa con Costa. Di Maio rischia di sparire dal Parlamento

L’allarme fascismo, il pericolo bancarotta, persino il balletto sulle note di Dirty Dancing. Luigi Di Maio le ha provate tutte per raccogliere un buon risultato alle elezioni, ma il titolare della Farnesina rischia la clamorosa beffa. I dati di Youtrend sul collegio Napoli Fuorigrotta della Camera (uninominale) parlano chiaro: Sergio Costa del M5S è in vantaggio col 29,6% sul ministro degli Esteri, che si attesterebbe al 28,1%.

La sfida di Napoli è una delle più seguite in queste ore. Oltre a Costa e Di Maio, in corsa Maria Rosaria Rossi per il centrodestra e il ministro Mara Carfagna per il Terzo polo (Azione e Italia Viva). Per il momento, sono quotate rispettivamente al 27,7% e al 6,1%.

Di Maio rischia di sparire dal Parlamento

La débâcle è dietro l’angolo, dunque. Tra i principali attori della campagna elettorale, l’ex grillino ora alleato del Pd rischia di sparire dal Parlamento. Un ko che avrebbe del clamoroso: il seggio era considerato “blindato” per il centrosinistra, con poche possibilità di vittoria per gli altri competitors.

Una incredibile disfatta “casalinga” nonostante decine di tentativi per strizzare l’occhio all’elettore. Dalla difesa del reddito di cittadinanza alle promesse mirabolanti, passando per la denigrazione dell’avversario. Emblematico quanto accaduto in chiusura di campagna elettorale al teatro Sannazaro, dove ha portato sul palco una sagoma di Matteo Salvini per racimolare qualche consenso.

Il flop di Impegno civico

Una Caporetto anche per il movimento fondato dopo la scissione dal Movimento 5 Stelle. In base ai primi dati disponibili, Impegno civico si attesta tra lo 0,5% e l’1%, dati a dir poco sfavorevoli. Un crollo all’orizzonte nonostante la sicumera di Gigino: “Impegno civico è all'1% nei sondaggi: non sono preoccupato. Io credo che possiamo arrivare al 6%, sono molto ottimista. Io sono sul territorio e tante persone ci vogliono dare fiducia. E questo mi infonde ottimismo” , le sue parole a Radio 24 una ventina di giorni fa.