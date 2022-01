Trattative e incontri: al via il secondo voto per il Colle

Una giornata effervescente che però, salvo clamorosi colpi di scena, non porterà all'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Timidi spiragli per sperare in un'intesa larga non mancano, ma saranno gli sviluppi delle prossime ore a fornire un responso certo. Alle ore 15 è partita la seconda votazione per eleggere il capo dello Stato: anche oggi, come ieri, si prevede una pioggia di schede bianche. I partiti ponderano le loro prossime mosse e continuano a lavorare per sbrogliare la situazione e chiudere la sfida per il Quirinale.

La rosa del centrodestra

Nel pomeriggio il centrodestra, dopo un vertice, ha annunciato in conferenza stampa la rosa ufficiale di nomi per il Colle: si tratta di Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. " Questi non sono candidati di bandiera, ma personalità di altissimo profilo. Penso che nessuno dei tre abbia tessere di partito in tasca. Speriamo che non ci siano 'no' preventivi ", ha dichiarato Salvini. Una prima reazione si è registrata da Enrico Letta del Partito democratico: " Sono nomi sicuramente di qualità, li valuteremo senza spirito pregiudiziale ". Anche Giuseppe Conte non ha chiuso la porta: " Ci riserviamo una valutazione ".

È stato deciso che anche oggi il centrodestra voterà scheda bianca. Da parte di Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, è arrivata una precisazione sul nome di Pier Ferdinando Casini: " In questo momento non è un uomo del centrodestra ". Tesi confermata poco più tardi da Salvini: " Casini in una rosa di centrodestra non c'è ". Il segretario della Lega ha poi puntualizzato sul premier Mario Draghi: " Sta a Chigi e lavora bene a Chigi ".

Giallorossi in tilt

Alle 17.15 sarebbe in programma un incontro delle delegazioni di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e uguali. I tre partiti del fronte giallorosso stanno meditando di ufficializzare una lista alternativa, cioè una vera e propria contromossa rispetto al centrodestra: tra i nomi quello di Andrea Riccardi ma avanza anche la carta Paola Severino, ex ministro della Giustizia. Anche per oggi l'indicazione comune è quella di optare per la scheda bianca.

Ma tra gli eletti di Pd e M5S serpeggia un timore ben preciso: l'asse che si sta creando tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini potrebbe finire per spaccare l'asse giallorosso. Le preoccupazioni riguardano non solo il futuro della coalizione, ma anche quella di far piombare nuovamente nel buio le trattive sul Quirinale. Si rischia di tornare al muro contro muro proprio quando si era instaurata una catena di dialogo tra centrodestra e centrosinistra, è il ragionamento che si fa.

In tutto ciò alcuni parlamentari del Partito democratico sono in subbuglio. " Ma Conte a che gioco sta giocando? Vuole ripristinare l'asse gialloverde? ", si chiede un dem. Un altro parlamentare del Pd sbotta: " Qualcuno faccia capire a Conte che se fa il gioco di Salvini, il governo salta, si va a votare e i 5 Stelle scompaiono ".

Incontro Letta-Tajani