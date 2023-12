Travolto e ucciso dal treno nella notte. Aveva appena festeggiato i 18 anni

È morto investito dal primo treno del mattino il giorno del diciottesimo compleanno. Ieri intorno alle sei Walat Hibaoui, un ragazzo residente a Dubino, in provincia di Sondrio, ha perso la vita lungo il binari della linea Lecco-Sondrio all'altezza della stazione ferroviaria di Colico.

Il giovane aveva trascorso buona parte della notte in una discoteca della zona proprio per festeggiare con gli amici il compleanno. Aveva fatto tardi, tardissimo, e aveva aspettato fino all'alba il primo treno di passaggio. Quello che lo ha investito.

Il macchinista quando lo ha visto non è riuscito ad arrestare la corsa nonostante abbia azionato la frenata rapida d'emergenza. Gli agenti della Polfer stanno compiendo accertamenti per stabilire se si sia trattato di un tragico incidente, oppure di un gesto estremo volontario. Sui binari a quell'ora non era presente nessuno e si stanno visionando le telecamere per capire i movimenti precedenti all'impatto con la locomotiva. La Procura di Lecco ha aperto un'inchiesta sul caso. In seguito a quanto accaduto, la circolazione ferroviaria è stata temporaneamente interrotta, con corse cancellate e ritardi fino a 45 minuti. Un Natale tragico quello del piccolo paese di Dubino. E una coincidenza strana, quella del compleanno. Si indagherà per capire se si tratta solo di un caso - per quanto beffardo - o la data del 18esimo ha un significato. Andrà quindi verificato se si è trattato di incidente o scelta. Gli inquirenti, ascoltando gli amici che hanno trascorso con lui le ultime ore, cercheranno anche di capire se il giovane aveva abusato di alcol o di droga. Saranno gli esiti dell'autopsia e degli interrogatori degli amici, oltre ai rilievi effettuati, a dire qualcosa di più sull'accaduto. Per ora si sa che per arrivare lungo i binari, dove è stato travolto dal convoglio, il giovane ha dovuto superare una barriera, una palizzata alta poco più di un metro e mezzo. Colico è un centro ai confini nord della provincia di Lecco, dove confluiscono anche le province di Sondrio e Como, nella zona dell'Alto Lago di Como. L'area è meta di molti giovani per la presenza di locali da ballo e intrattenimento.