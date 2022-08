"Tutelare cani e gatti". Berlusconi sposa la causa animalista

Lo spunto arriva dalla celebrazione della Giornata internazionale del cane, un evento che ha spinto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a evidenziare, ancora una volta, la sua vocazione animalista. L’ex premier ha postato sulla sua pagina Facebook una foto che lo ritrae insieme all’inseparabile Dudù e ad altri due cagnolini. Già nel 2017, il Cavaliere aveva dato prova del suo amore per gli animali lanciando, a Milano, il Movimento animalista dell'ex ministro Michela Vittoria Brambilla. Ora è andato oltre coinvolgendo il suo partito nella campagna di sensibilizzazione nei confronti di cani, gatti e degli altri animali domestici.

“Tanti auguri a tutti i nostri amici a quattro zampe – ha scritto sui social media Berlusconi, citando il principe Antonio De Curtis –. Come diceva l'indimenticabile Totò, 'i cani sono qualcosa a metà strada tra gli angeli e i bambini e sono per tutti noi degli amici inarrivabili, sinceri e fedeli’. Io consiglio agli amici e soprattutto alle persone sole di prendersi in casa un cane. Ne trarranno un grande beneficio” . Poi il riferimento al programma elettorale di Forza Italia. “Ci sono misure – ha continuato – per il sostegno all'adozione degli animali nei canili e nei gattili pubblici e inasprimenti di pena per coloro che maltrattano e abbandonano gli animali” .