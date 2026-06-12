Tutti contro Kallas: Ursula e cancellerie vogliono trattare con più autonomia

Il Financial Times torna a picconare la figura di Kaja Kallas e le competenze di Alto rappresentante Ue per la Politica estera. Stavolta sulle pagine rosa salmone della City riecheggiano i desiderata di Francia e Germania, pronte a smantellare il Servizio per l'azione esterna dell'Ue riducendone drasticamente il peso in favore delle cancellerie. Dopo aver diffuso a novembre il desiderio attribuito a Von der Leyen di svuotare il mandato della ex premier estone con la creazione di un organismo di 007 da piazzare sotto la presidenza della Commissione, un nuovo tassello fa tornare in auge la frase attribuita a Henry Kissinger: "Chi devo chiamare se voglio parlare con l'Europa?".

Seppur smentita la paternità della battuta dall'ex segretario di Stato americano, il dilemma della rappresentanza all'estero dell'Ue riappare di fronte a ogni crisi di ordine globale: commerciale, energetica, fino a deflagrare davanti alla guerre in Ucraina e Medioriente. Palpabili da mesi a Bruxelles sono le rivalità tra Ursula e Kaja: dichiarazioni non sempre sovrapponibili e un attivismo di Kallas sovente non gradito. Ieri, per esempio, l'Alto rappresentante ha scritto: "Ho parlato con il ministro degli Esteri iraniano Araghchi. Sono stata anche in contatto con il ministro degli Esteri del Kuwait. La ripresa degli attacchi è inaccettabile. La via diplomatica rimane la migliore via d'uscita". Kallas rivendica un ruolo che Ursula, Parigi e Berlino vorrebbero depotenziare; smembrando i suoi uffici con una riforma che potrebbe entrare nel negoziato sul bilancio pluriennale dell'Ue, nel quale molti Stati chiedono risparmi e sburocratizzazione.

Per il ministro francese Barrot, l'Ue ha bisogno di un servizio diplomatico più forte, coordinato con gli Stati e rispettoso delle competenze. Spinta franco-tedesca per tagliare un ufficio giudicato "disfunzionale", per il FT. Con conseguente intenzione ipotetica perché ad oggi servirebbe l'unanimità dei 27 di eliminazione del Seae, e cioè l'intera struttura che assiste l'Alto rappresentante. E che dal 2011 gestisce relazioni diplomatiche con altri Paesi extra-Ue, con sedi all'estero e un bilancio di circa 1 miliardo di euro l'anno che potrebbe essere restituito alla Commissione e agli Stati membri. Insomma uno dei tentacoli europei che (relazionandosi anche con l'Onu e altre potenze) fa concorrenza al volto "politico" del "governo" dei 27, la presidenza. E spesso alle cancellerie.

Von der Leyen prova da tempo ad accreditare la sua presidenza come interlocutore unico almeno sui dossier commerciali: vedi la trattativa sui dazi trumpiani. E in una fase in cui Francia e Germania tornano a mostrare la volontà di rappresentare da sole una prima fila Ue vedi il vertice sull'Ucraina con Zelensky a Londra in formato E3, con gli ambasciatori di sole tre nazioni volati poi al ministero degli Esteri di Mosca per colloqui Parigi ha chiesto ad altri Stati membri di limitare l'autonomia dell'Alta rappresentante per ridurne il controllo sulla rete di oltre 140 delegazioni Ue nel mondo. Tensioni accentuate da prese di posizione autonome di Kallas anche sui rapporti Ue-Cina e idee avanzate senza luce verde delle capitali.

Tra le ipotesi "punitive", il trasferimento al Consiglio europeo della preparazione delle liste di sanzioni e dell'ideazione di missioni militari, lasciando alla Commissione la "supervisione" della diplomazia quotidiana.