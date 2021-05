"Tutti dovranno immunizzarsi ancora l'anno prossimo"

Si vede l'uscita fuori dal tunnel ma la battaglia contro il Covid non è affatto finita. A cominciare dalle somministrazioni dei vaccini. Il presidente della Commissione permanente per le vaccinazioni (Stiko) della Germania ha affermato che è probabile che tutti dovranno vaccinarsi di nuovo l'anno prossimo contro il Covid-19. Thomas Mertens ha dichiarato al «Funke Mediengruppe» che non ci sono ancora dati sufficienti per dire quando sarà necessario fare il richiamo e che i funzionari dovranno aspettare alcuni mesi per vedere se la protezione contro il coronavirus si indebolisce in alcuni gruppi. Ma ha sottolineato che «il virus non ci lascerà più» e quindi le vaccinazioni attualmente in corso non saranno le ultime. «In linea di principio, dobbiamo prepararci per tutti coloro che potrebbero dover aggiornare la loro protezione vaccinale l'anno prossimo», ha detto l'esperto. In Germania quasi 30,4 milioni di persone, ovvero il 36,5% della popolazione, ha ricevuto almeno una dose di un vaccino Covid-19 fino a venerdì. Più di 9 milioni, ovvero il 10,9% della popolazione, sono stati interamente vaccinati.

Nelle ultime 24 ore, la Germania ha registrato 8500 nuovi contagi di coronavirus e 71 decessi. I dati dell'Istituto Robert Koch portano ad un totale di 3.593.434 casi di covid-19 e 86.096 morti dall'inizio della pandemia. Al momento vi sono circa 221.000 casi attivi nel paese. L'incidenza dei contagi nell'arco di sette giorni si attesta a 83,1 casi ogni centomila abitanti, un dato in calo per il terzo giorno consecutivo.

Anche la Germania ha cominciato a galoppare con le somministrazioni dei vaccini. Il 14 maggio ha raggiunto un nuovo record di vaccinazioni anti-coronavirus in un solo giorno: nella giornata di mercoledì sono state somministrate nel paese 1.353.453 dosi. Sommate a quelle del giorno precedente - 498.260 - si arriva al 2 per cento circa degli 83 milioni di abitanti del paese, immunizzati in 48 ore, ha sottolineato via Twitter il ministro della Salute tedesco Jens Spahn.