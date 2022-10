Ue, acclamazione per Tajani a Strasburgo: cosa ha detto nel suo ultimo discorso

Al termine del suo ultimo intervento a Strasburgo i parlamentari del Ppe gli hanno tributato una standing ovation, ma applausi convinti sono arrivati anche da tutti gli altri deputati presenti. Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, si è congedato nel migliore dei modi dal Parlamento europeo. “Per una Europa politica forte – ha dichiarato l’esponente azzurro – mi sono battuto negli ultimi ventotto anni della mia vita. Questo è il mio ultimo intervento in questa aula e voglio confermare l'impegno per una Europa politica, per un Parlamento più forte, che abbia potere di iniziativa legislativa, perché si possa nei prossimi anni tutti quanti noi continuare ad essere fieri cittadini europei” . Era estremamente emozionato Tajani al termine del suo discorso, durante il quale quale ha fatto un bilancio della sua lunga attività.

“Ho sempre cercato – ha continuato il forzista – anche da presidente del Parlamento, di essere obiettivo. Mi scuso se ho commesso errori, ma ho sempre cercato di rispettare tutti i parlamentari, a qualsiasi forza politica appartenessero” . Adesso, Tajani continuerà la sua esperienza politica nel Parlamento italiano, eletto alle ultime elezioni politiche, ed è tra i papabili ministri del futuro governo di centrodestra. Il filo con l’Europa, però, non sarà mai spezzato dal coordinatore di Forza Italia. “Mai come in questo momento – ha evidenziato – serve un'Europa forte, coesa, unita, un'Europa che faccia scelte comuni per difendere lo stato di diritto, l'indipendenza dell'Ucraina e impedire che i totalitarismi prevalgano sulle democrazie” .