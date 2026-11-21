Una nuova marcia su Roma? Intanto è l’esodo della ribollita, col generale cucinato a fuoco lento. Mentre l’antiterrorismo indaga sulla possibile violazione della legge Scelba ci arriviamo subito dalla Toscana prosegue la fuga da Vannacci. Altri addii, stavolta anche simbolici dato che il Mondo al contrario, di fatto confluito in Futuro Nazionale, è diventato un movimento politico a Marina di Grosseto. Da Lucca se ne va la tessera numero 31 del partito, Alessandro Marovelli, e con lui cento iscritti tra cui Yamila Bertieri, consigliera dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio. «Personalismi, nepotismo, e un partito privo di proposte concrete», si legge nella nota, «finalizzato solo alla composizione delle liste per le elezioni politiche». A Vannacci viene contestata anche l’indifferenza sull’emergenza maltempo: pur risiedendo a Viareggio, sostengono i fuoriusciti, «non ha mandato nemmeno un messaggio di solidarietà alle famiglie rimaste isolate». Nel mirino pure il coordinatore nazionale del partito, Massimiliano Simoni, residente a Pietrasanta.

Dicevamo dell’indagine, nata dalle accuse del Sindacato dei militari per il quale Futuro Nazionale sarebbe un pericolo per la democrazia. L’esposto, depositato il 28 agosto, è finito nelle mani della pm antiterrorismo Simona Marazza e ha rotto i ranghi delle seconde file di aspiranti camicie nere, terrorizzate di finire indagate con l’accusa di voler ricostituire il partito fascista. E questo è il fulcro della nuova indagine dei pm romani, che stanno effettuando accertamenti nell’ambito di un fascicolo aperto a modello 45, cioè senza ipotesi di reato né indagati. L’esposto, che segue quello presentato ad agosto 2023 in merito ai contenuti del libro Il Mondo al Contrario, trae origine dall’analisi del documento Base Ideologica e Programmatica 2027-2037 di Futuro Nazionale.

«La nostra denuncia», dice il segretario del sindacato, Luca Comellini, «contesta una convergenza organica tra ideologia, linguaggio e metodo, riconducibile ai parametri della XII disposizione costituzionale e della legge Scelba. Non serve riprodurre il fascismo storico», spiega il legale, «basta che esista un pericolo concreto di riorganizzazione». Il segretario aggiunge che nel programma di Vannacci «i profili sono netti e riguardano la priorità assoluta della nazione sullo Stato, la visione organicista ed etno-identitaria del popolo, i richiami alla romanità come legittimazione politica, la retorica virile e anti-moderata, la remigrazione con espulsioni rapide, la cittadinanza subordinata all’assimilazione e la rappresentazione dell’immigrazione come invasione». Ipotesi investigative che per l’avvocato del sindacato, Massimiliano Strampelli, sarebbero supportate da testimonianze allegate all’esposto, militari che avrebbero raccontato vicende avvenute durante riunioni e incontri tra gli iscritti di Futuro Nazionale. Insomma, ci sarebbero dei pentiti che ora punterebbero il dito contro l’ex capo, una commistione tra politica e mondo militare tale da non escludere un rischio concreto per democrazia.

Vannacci ha ironizzato: «Marte è l’unico posto dove ancora non hanno cercato i fascisti». Il generale ostenta sicurezza, anche perché il comitato aperto sul pianeta rosso pare che si sia già sciolto per le scarse visite del leader notizia non confermata ma Vannacci (l’ultima supermedia Youtrend lo dà al 6,5%, in calo dello 0,4) di grattacapi ne ha a sufficienza sulla Terra.

L’europarlamentare sta perdendo soldati anche in altre caserme della Toscana, da Viareggio a Forte dei Marmi. Dopo le fughe di massa (e anche da Massa) soprattutto dalla Sardegna, dalla Campania e dal Piemonte ampiamente documentate dal Giornale il fuggi fuggi sta coinvolgendo il Veneto. Nelle ultime settimane hanno chiuso i comitati di Villafranca (Verona), Thiene (Vicenza) e 4 sezioni di Rovigo. Ha restituito la tessera anche il segretario amministrativo regionale, Alberto Filippi, ex parlamentare vicentino della Lega: «Esco perché ravvedo una spina dorsale malata fatta di protagonismi, di nostalgie che non mi piacciono affatto e di personaggetti impreparati e a volte anche sleali».

Da Vicenza eia eia baccalà.