"Vergognoso vada a Lampedusa": al festival delle Ong se la prendono con Salvini

"Il fatto che Salvini annunci di voler andare a Lampedusa a fare propaganda è una cosa vergognosa ". Vanessa Guidi, presidente di Mediterranea Saving Humans, attacca il leader della Lega in occasione della presentazione del festival pro immigrazione che la Ong terrà verso i primi di settembre a Napoli, anche grazie al patrocinio del Comune guidato dall'ex ministro Gaetano Manfredi.

"Siamo già stati testimoni in passato di questa propaganda di odio razziale e di denigrazione verso tutto quello che è diverso e che arriva dal Mediterraneo” , aggiunge Guidi riferendosi alla scelta di Matteo Salvini di visitare Lampedusa il 4 e il 5 agosto prossimo. Guidi assicura che "la propaganda di Salvini non spaventa Mediterranea", che invece "intensificherà le missioni in mare e sulla terra, per essere coerente con la pratica quotidiana e sostenere i diritti umani e la vita delle persone" . Oltre a chiamare in causa Salvini, che "non si sta impegnando in alcun modo per rendere le cose più facili, anzi fomenta tutto quello che può essere problematico nell'accoglienza" , la presidente di Mediterranea rimarca la necessità che l'Italia e l'Ue si impegnino per dare "un sistema di accoglienza degna, che al momento non c'è”. E conclude: “Intanto non ci si può fermare nel soccorrere le vite che si trovano in mare". Il senatore Tony Iwobi, responsabile Immigrazione della Lega, in una nota, ha fortemente criticato il Festival della Ong e, interpellato da ilGiornale.it, lo ha definito “totalmente inopportuno” e poi si è chiesto: “Come fanno quelli di Mediterranea a salvare i migranti parcheggiandoli in un posto come l'hotspot di Lampedusa riservato a 300 persone senza alcun riguardo per gli esseri umani?”.

L'intento del Festival sarà, infatti, quello di lanciare una campagna di mobilitazione nazionale per dissuadere il nuovo governo dal ratificare il memorandum Italia-LIbia. "Il 2 novembre si ratifica nuovamente questo accordo che in realtà ha generato una gestione scellerata delle politiche migratorie”, sottolinea Laura Marmorale, attivista napoletana e componente dell'equipaggio di terra di Mediterranea. Tra gli ospiti che parteciperanno al Festival vi sono Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, Simonetta Gola di Emergency, compagna di Gino Strada, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, l'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, Alex Zanotelli, padre comboniano e i parlamentari Giuditta Pini e Sandro Ruotolo, oltre all'eurodeputato Pierfrancesco Majorino. Il festival si aprirà con un resoconto del lavoro svolto dalla Ong, il cui motto, come si ricorda nella pagina Facebook dedicata all'evento, è “prima si salva, poi si discute”.