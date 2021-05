La verità sui brevetti dei vaccini: cosa può accadere adesso

Ha senso sospendere i brevetti dei vaccini? Ma soprattutto, si può davvero fare? E quali sono le implicazioni internazionali che ruotano attorno ad una decisione tanto complicata quanto dibattuta?

Sono queste le domande al centro del webinair, in diretta sul Giornale.it, cui partecipano illustri personaggli del mondo politico e giornalistico. Joe Biden ha aperto la strada ad un dibattuto che ha subito diviso l'Unione Europea. Italia e Francia sono favorevoli a liberalizzare le formule dei vaccini, la Germania invece resta contraria. Ma se anche si decidesse di togliere i brevetti, chi sarebbe veramente in grado di produrre il siero in autonomia?

Ospiti di Angelo Polimeno Bottai, presidente di Eureca e vicedirettore del Tg1, ci sono: Giulio Terzi di Sant’Agata, diplomatico, politico italiano ed ex ministro degli Esteri nel governo Monti; Fabio Massimo Castaldo, politico italiano e vicepresidente del Parlamento europeo; Andrew Spannaus, giornalista e analista politico americano; Federico Tedeschini, professore di Diritto pubblico e avvocato in ambito amministrativo; e Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. Claudio Verzola cura l'organizzazione tecnica.