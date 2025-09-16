La Vespucci batte bandiera Made in Italy. Nel 2026 farà tappa speciale a New York

Un ritorno economico totale pari a 3,04 miliardi di euro, con un ritorno sugli investimenti che ha moltiplicato l'investimento iniziale per 62,78 volte. Sono questi i risultati, illustrati ieri dal ministro della Difesa Guido Crosetto, del tour mondiale di Nave Amerigo Vespucci-Villaggio Italia e Villaggio IN Italia 2023-2025. Un progetto nato da un'idea del Ministro Crosetto, sostenuto dalla Difesa e da 12 Ministeri, oltre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il contributo del Tour Vespucci all'export, secondo la stima realizzata attraverso la piattaforma Confindustria ExPand (Export Potential Analysis and Development), è pari a 479 milioni di euro. Il progetto ha generato 11.155 nuovi posti di lavoro e ha prodotto un valore mediatico pari a 254 milioni di euro.

Sono 1.269.533 le persone che hanno visitato la Nave Scuola della Marina Militare e i Villaggi Italia e i Villaggi IN Italia nel corso del Tour Mondiale Vespucci 2023-2025. Nella fase mondiale sono stati 419.855 coloro che all'estero hanno visitato gli 8 Villaggi Italia, la mini esposizione itinerante pluriennale che ha promosso e raccontato le eccellenze del Made in Italy; nella fase mediterranea sono stati 446.101 i visitatori dei 9 Villaggi IN Italia; infine, sono stati 403.577 coloro che hanno visitato Nave Amerigo Vespucci nelle tappe nelle quali non sono stati allestiti i Villaggi. Sono 2.514.346 i follower totali dei 6 canali social del Tour e i contenuti social hanno ottenuto 1,31miliardi di visualizzazioni. 37.533 pubblicazioni su media nazionali e internazionali con un sentiment positivo nell'88.1% delle comunicazioni, neutro e informativo nel restante l'11,9%. "Con il Tour Mondiale Vespucci abbiamo compiuto un viaggio unico: abbiamo portato l'Italia nel mondo a bordo di un'ambasciata d'eccezione, orgoglio della nostra Marina Militare e della Difesa. Ogni approdo è stato un'occasione per raccontare chi siamo: arte, cultura, storia, moda, design, inclusione. Il Tour Vespucci ha dimostrato come il nostro patrimonio, antico e contemporaneo, può diventare leva per costruire il domani" ha detto Crosetto.

E l'incontro, è stato anche l'occasione per svelare i prossimi sviluppi del progetto: il 2026 sarà l'anno del Nord America con il Tour Mondiale Amerigo Vespucci Nord America 2026.

Nave Amerigo Vespucci, si trova attualmente nell'Arsenale della Marina Militare di La Spezia per una importante sosta lavori, nell'estate 2026 raggiungerà le principali città del Nord America e a New York sarà realizzata un'edizione speciale del Villaggio Italia.