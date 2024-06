Il viceministro Leo e il cantiere della manovra 2025

Ascolta ora 00:00 00:00

Il successo del concordato preventivo sarà fondamentale per abbassare le tasse anche ai ceti medi. È quanto ha ribadito di recente il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, sottolineando che «i dati delle entrate che devono ancora essere definiti sono incoraggianti perché ci sono stati elementi che hanno portato gettito aggiuntivo alle casse dello Stato, come la rivisitazione del meccanismo del reddito di cittadinanza, spero che questi aspetti si consolideranno per dare una boccata di ossigeno per i prossimi appuntamenti». Nei primi quattro mesi del 2024 le entrate gli incassi del bilancio dello Stato sono ammontati a oltre 163,5 miliardi di euro, con un incremento annuo del 7,1%. «Le risorse finanziarie aggiuntive permetteranno ulteriori interventi, noi vogliamo concentrarci sul ceto medio, l'obiettivo è proseguire sulla rivisitazione dell'Irpef», ha evidenziato Leo che pure aveva evidenziato come «chi guadagna 55 mila euro non può essere considerato un super ricco». Il rebus sarà complesso da risolvere, ecco perché la cautela è d'obbligo. È positivo, tuttavia, che si confermi l'intenzione di dar sollievo a quei 4 milioni di contribuenti italiani (13,9%) che versano quasi i due terzi dell'Irpef. Trovati i 15 miliardi per confermare taglio del cuneo e riforma del primo scaglione Irpef più altri 5 miliardi per le spese indifferibili e, fatta la correzione di bilancio (sono 10-12 miliardi su cui si dovrà trattare), potrebbero bastare 2-3 miliardi per alleviare il peso del fisco su chi guadagna più di 50mila euro e non gode dell'accorpamento dei primi due scaglioni Irpef.

Tagliare di un punto la seconda e la terza aliquota (dal 35 al 34% e dal 43 al 42%) per i redditi fino a 60mila euro porterebbe benefici massimi per 320 euro annui che salirebbero a 420 euro se si arrivasse a quota 70mila euro di reddito lordo. Ovviamente si tratta solo di una delle due ipotesi più in voga in caso di un intervento. L'altra consiste in uno sconto fisso fino a una determinata soglia di reddito.