Violenza, indagato Silvestro. E si scusa sulle frasi

Si muove la magistratura sul presunto caso di violenza sessuale ai danni di una donna da parte del senatore di Forza Italia Franco Silvestro. Il fascicolo è nelle mani della Procura di Roma che ha iscritto nel registro degli indagati il parlamentare azzurro. Sotto inchiesta sarebbe anche il carabiniere Antonio P., per tentata violenza privata. Il militare avrebbe tentato di far desistere la donna dalla volontà di denunciare il politico. L'iscrizione del senatore e del militare "sarebbe avvenuta nell'ufficio che ha accolto l'originaria querela della donna" anche "a loro tutela, per consentire fin dall'immediatezza velocità alle indagini, nell'interesse della denunciante e delle garanzie per gli accusati".

L'altro filone riguarda le sanzioni del Senato, dalla sospensione alla decurtazione dell'indennità di presenza. Si apre un ventaglio di provvedimenti disciplinari contro Silvestro. Il presidente del Senato Ignazio La Russa riunisce questa mattina l'ufficio dei Questori per attivare il consiglio di presidenza. Sul tavolo l'eventuale violazione del codice di condotta. "Al momento - fanno sapere fonti di Palazzo Madama- non abbiamo alcuna comunicazione da parte dell'Autorità giudiziaria".

Prima della decisione del Senato, potrebbe arrivare un provvedimento cautelativo da parte del partito. Il leader Antonio Tajani sta valutando l'ipotesi, anche alla luce della difesa di Silvestro: "Sono un bel ragazzo, lei una donna normale". Parole di cui ieri il senatore si è scusato: "Chiedo scusa per le parole che ho pronunciato nel corso di un colloquio telefonico con una giornalista di Repubblica. Sono stato colto di sorpresa da quanto mi veniva attribuito, un episodio e accuse rispetto alle quali ho già dichiarato attraverso il mio legale stupore e totale estraneità. Mi sono anche dichiarato pronto, da subito, a fornire tutti i chiarimenti necessari. Mi scuso, e lo ripeto, per espressioni che credevo colloquiali, considero comunque sbagliate e che nel contesto di una telefonata possono aver generato fraintendimenti o leso sensibilità".

La presunta vittima, un'agente di commercio di 52 anni, rilancia l'accusa in un colloquio con Repubblica, riportando nuovi particolari: "La sera, dopo l'incontro nel suo ufficio a San Luigi dei Francesi, mi gira un link con l'indirizzo di un albergo ma non ho risposto". Ma soprattutto la donna racconta: "Due mesi dopo, stavo un po' meglio, ho telefonato per chiedere un aiuto allo studio di uno dei migliori avvocati italiani, Giulia Bongiorno. Dopo qualche giorno mi hanno chiamato, spiegando che lo studio era oberato, non aveva tempo". Resta aperto il tema politico. Stefania Craxi, capogruppo Fi al Senato, è prudente: "In riferimento al grave episodio che viene contestato al senatore Silvestro, ricordo che saranno le indagini ad accertare la fondatezza delle accuse. Mi limito a evidenziare che il clamore della vicenda, benché comprensibile, non rappresenta una tutela e garanzia dovuta alla denunciante e costituisce una forma di condanna preventiva dell'accusato.

Quanto alle parole che gli sono state attribuite in un'intervista di Repubblica, prendo atto delle sue doverose scuse. Si tratta di espressioni, come lui stesso ha riconosciuto, totalmente sbagliate e, peraltro, quanto più lontane dalla mia cultura, storia, e dalla mia sensibilità di donna e madre".