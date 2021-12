Virus endemico? Quando non si infetteranno i bimbi

Cosa ci aspetta dopo la variante Omicron non è chiaro. Quel che però è certo è che ci vorrà qualche anno prima che la pandemia si trasformi in un'endemia benigna. Cioè in un'infezione con cui possiamo convivere e che - in futuro sì - potrebbe diventare come l'influenza. La chiave perchè tutto ciò accada sta nei bambini.

Uno studio pubblicato dalla rivista Science e condotto da un gruppo di biologi statistici della Emory university di Atlanta cerca di immaginare la direzione del virus e dimostra che la pandemia sarà benigna quando l'età della prima infezione sarà in media tra i 4 e i 5 anni.

Quindi per arrivarci è necessario proteggere la popolazione dai 5 anni in su con le vaccinazioni, lasciando che i nuovi nati si costruiscano progressivamente un'immunità duratura infettandosi naturalmente. In quel momento i vaccini non serviranno più, ma fino ad allora saranno fondamentali a proteggerci e traghettarci. Quanto tempo ci vorrà per questo processo di normalizzazione? Almeno cinque anni, dipende da due fattori: dal grado di velocità con cui circola il virus e dalla durata della copertura vaccinale.

Gli scienziati stanno anche ipotizzando una seconda via per raggiungere la pacifica convivenza con il Covid. Come ben spiegato sulla rivista Immunity, basterebbe che la protezione dalla malattia grave durasse un po' più a lungo di quella dall'infezione (come del resto sta accadendo con i vaccini). Si creerebbe così una finestra temporale in cui diventeremmo di nuovo suscettibili all'infezione ma senza conseguenze gravi. Come a dire che, in quella fase, un contagio risulterebbe blando, sopportabile e farebbe addirittura da richiamo. Ovviamente non ancora al posto della quarta dose, e forse nemmeno di un'ipotetica quinta. Ma prima o poi potrebbe essere. Questi scenari saranno utili nel momento in cui - probabilmente in primavera - dovremo decidere se vaccinare o meno i bambini al di sotto dei cinque anni. L'unico dato che mancherà in quella fase riguarderà le conseguenze del long Covid sui bambini. Sarà ancora troppo presto per avere un quadro preciso ma, in base a quello che i medici stanno scoprendo man mano, risulta che dei lunghi strascichi della malattia ci siano anche nei bambini asintomatici.