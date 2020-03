Virus, tutti i divieti del governo per contenere il Covid-19

L'obiettivo è quello di contenere sia l'emergenza sanitaria, sia la diffusione del nuovo coronavirus. Quindi niente cinema, concorsi pubblici, concerti, convegni spettacoli teatrali e ogni assembramento che possa favorire il contagio del Covid-19. È così che l'esecutivo giallo-rosso pensa di estendere a tutta Italia le misure addottate finora nelle tre Regioni più colpite dall'epidemia, per evitare che l'alto numero dei contagi metta ancora più in crisi l'intero sistema sanitario nazionale.

L'obiettivo del governo

Secondo quanto riportato da La Stampa, saranno vietati gli accessi per accompagnatori nei Pronto soccorso, ma anche in hospice e residenze per anziani chiusi alle visite dei parenti (salvo autorizzazione della direzione sanitaria). " Conto di firmare questa sera il decreto ", avrebbe dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Ciò a cui stanno lavorando al governo, in queste ore, è l'impedimento, da domani alle prossime settimane, di ogni raggruppamento di persone per cercare di limitare il più possibile la diffusione del coronavirus.

Le disposizioni

Tra le disposizioni dell'esecutivo c'è la sospensione di concressi, meeting ed eventi sociali per il personale sanitario e il personale che garantisce i servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità. Saranno rinviate anche tutte le manifestazione congressuali ed è previsto anche il blocco di tutte le attività ludiche, anche all'apaerto, che comportino affollamento di persone. Sarà vietato anche rimanere nelle sale d'attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione del pronto soccorso (salvo specifica disposizione del personale sanitario).

I suggerimenti per i soggetti deboli

Le nuove misure adottate dall'esecutivo si aggiungono alle raccomandazioni diffuse nelle ultime settimane e in queste ore anche dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, che ha invitato le persone più fragili a limitare i contatti sociali, evitando baci, abbracci e strette di mano. Il suggerimento, poi, per tutte le persone anziane affette da patologie croniche o immunodepresse, resta quello di limitare le uscite non strettamente necessarie ed evitare i luoghi troppo affollati.

Le regole per tutti

Ovviamente i suggerimenti dati alle persone considerate più a rischio sono validi per tutti i cittadini. Quindi: niente strette di mano, baci, abbracci, lavarsi le mani con frequenza, mantenere una distanza di sicurezza di almeno un metro dal proprio interlocutore, starnutire o tossire dentro un fazzoletto (preferibilmente usa e getta) oppure nel gomito. Sconsigliato lo scambio di bottiglie e bicchieri.

Le misure per lo sport

Oltre alla decisione di disputare le partite a porte chiuse per i prossimi 30 giorni, molte altre limitazioni riguardano il mondo sportivo di tutte le tipologie. Sono, infatti, sospesi gli eventi e le competizioni di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati. Inoltre, gli atleti agonisti avranno il permesso di continuare ad allenarsi solo all'interno di impianti sportivi a porte chiuse e soltanto in alcuni Comuni. Le trasferte dei tifosi sono, chiaramente, vietate.