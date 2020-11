"Viva la selezione naturale del Covid": le frasi choc del consigliere Fraschini

Una battuta riuscita male o una provocazione, seppur discutibile, lanciata come critica all’azione del governo Conte in merito alle chiusure per contenere l’epidemia di coronavirus. Quel che è certo è che il messaggio pubblicato su Facebook da Niccolò Fraschini, consigliere comunale di Pavia eletto nella lista civica "Pavia Prima", ha subito scatenato un mare di polemiche e una profonda indignazione generale.

Come riporta la "Provincia pavese", nel post l’esponente politico ha usato parole piuttosto forti per invitare l’esecutivo ad un passo indietro sulla questione dello stop a diverse attività commerciali. "Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di giovani", ha scritto Fraschini. Il messaggio è apparso come commento a una discussione avviata dallo stesso Fraschini sul proprio profilo. Il consigliere comunale si è spinto oltre parlando del "solito conflitto generazionale, tra garantiti e non". "Tutta questa vicenda- ha scritto ancora- ha dimostrato ancora una volta che l’Italia dà la precedenza sempre e solo agli anziani. Adesso è tempo di cambiare il passo, di sacrifici ne abbiamo già fatti fin troppi, abbiamo già fatto due tentativi, direi che Conte e i suoi sgherri hanno la coscienza pulita, adesso si può riaprire" .

Ma non è tutto. Perché quasi a rimarcare il suo pensiero Fraschini ha concluso con un "e poi, ripeto, viva Darwin!" , parole che ai più sono sembrate una sorta di esaltazione della selezione naturale perno degli studi del noto scienziato e biologo britannico Charles Darwin. Quest’ultimo è il padre della teoria dell’evoluzionismo e del concetto di selezione naturale che, in semplici parole, indica come i più forti sopravvivono mentre i più deboli soccombono.

Fraschini si è difeso parlando di "strumentalizzazione" e di "frasi estrapolate dal contesto" dichiarando "totale vicinanza agli anziani che stanno soffrendo per via del Covid". Il consigliere comunale ha ricordato di avere " genitori 70enni e nella mia famiglia abbiamo avuto 4 morti, quindi non sono certo insensibile a questo tema". Fraschini ha sottolineato l’importanza di tutelare gli anziani "ma questo non può avvenire sempre a spese dei più giovani, che sono ogni giorno penalizzati dai lockdown e che adesso vedono a rischio il loro futuro".

