Voli, hotel, cibo: negli ultimi 10 anni prezzi alle stelle

L'estate 2026 è arrivata e si è portata con sé una pioggia di rincari per tutti coloro che non vogliono rinunciare alle vacanze. Secondo le rilevazioni del Centro di formazione e ricerca sui consumi, i prezzi dei beni tipici del periodo uniti alle tariffe dei trasporti hanno infatti subito una costante escalation negli ultimi 10 anni, modificando profondamente le abitudini delle famiglie. Mettendo a confronto i listini di beni e servizi del 2016 con quelli in vigore quest'estate analizzando i dati ufficiali Istat, emerge come i prezzi siano schizzati alle stelle.

Il record dei rincari spetti alle tariffe aeree: in 10 anni infatti i prezzi dei voli nazionali sono quasi triplicati, aumentando del +193,3%, mentre i voli europei costano oggi il 187% in più rispetto al 2016, +68% invece gli intercontinentali, la cui domanda è calata a causa della guerra in Iran. Le tariffe dei traghetti risultano quasi raddoppiate e segnano una crescita del +92,1% e, per rimanere in ambito trasporti, il gasolio costa in media il 61% in più rispetto a 10 anni fa (+28,5% la benzina), mentre per le auto a noleggio si spende quasi il 28% in più. Salgono anche i prezzi per i biglietti dei treni che fanno registrare un +27,6%, mentre i pedaggi segnano un rincaro meno marcato, quantificabile al +10,3%. Dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanza e campeggi salgono solo del 22%, ma i pacchetti vacanza tutto compreso rincarano di ben il 46% in 10 anni.

Non va meglio se si guarda al carrello della spesa: i pomodori segnano prezzi in aumento del 74% in 10 anni, l'insalata costa in media il 41% in più, +39,8% la frutta fresca, mentre i gelati sono rincarati del 36%. Secondo le stime, una cena a base di pesce costa un terzo in più (+33,7% i prodotti ittici), così come l'acqua minerale (+33%), mentre per bibite analcoliche prezzi in aumento del 30%.

Va meglio per alcuni alcolici: i prezzi della birra rispetto al 2016 sono saliti appena del 16%. Non è un caso infatti che la durata media delle vacanze estive si sia ridotta drasticamente passando dagli 11 giorni del 2016 agli attuali quattro.