Prima volta in funzione le "barriere di vetro". San Marco all'asciutto

Una storica prima volta per la Basilica di San Marco, che ieri mattina con un'acqua alta di 95 centimetri sul medio mare, non ha visto entrare la marea nei pavimenti a mosaico, grazie alle barriere in vetro erette in questi mesi tutto intorno al perimetro del monumento.

La «cintura di vetro» - soluzione temporanea prima dei lunghi lavori definitivi di rialzo dell'insula marciana - non è ancora stata inaugurata: ma ha funzionato perfettamente. Sulla piazza c'erano 10 centimetri d'acqua, ma oltre le barriere il nartece della Basilica e gli altri punti a rischio allagamento sono rimasti all'asciutto. Le barriere in vetro trasparente sono fisse, ma disturbano in modo quasi impercettibile la vista della chiesa. Presentano 4 varchi, due laterali e due nell'ingresso principale, nei quali paratie in metallo - simili a quelle usate in case e negozi veneziani - vengono inserite a sigillare il tutto solo in occasione delle acque alte. A cambiare le previsioni (non c'era una stima di vera acqua alta), come spiegato dal Centro Maree del Comune, è stato l'intensificarsi del vento da nord in mare aperto, che ha favorito la circolazione fuori dalle bocche di porto. In mare la massima ha toccato così i 105 centimetri, alle bocche 102 centimetri. Sempre secondo il Centro Maree, con questo livello il suolo cittadino è stato interessato dalla marea per circa il 10%.

Ieri c'è stato anche l'annuncio di una prossima visita in Laguna da parte del governo: «Entro la fine di novembre il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà a Venezia per alcuni sopralluoghi. Tra le altre cose approfondirà caratteristiche e funzionamento della barriera di cristallo che proprio nelle ultime ore ha salvato San Marco dall'alta marea e il sistema di dighe mobili Mose» ha reso noto il Ministero.