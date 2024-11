Webcam in piazza San Pietro e un sito: Bergoglio battezza il primo Giubileo digitale

Papa Francesco

Sarà un Giubileo digitale quello che inizierà il 24 dicembre con l'apertura da parte di Papa Francesco (nella foto) della Porta Santa della Basilica di San Pietro. Saranno infatti installate due webcam, per consentire a tutti i fedeli di partecipare all'evento voluto dal Pontefice per il 2025, anche a chi non potrà essere fisicamente presente. Un nuovo sito e una nuova rivista con il Papa che risponde ai lettori.

A presentare le iniziative rivoluzionarie della comunicazione per l'Anno Santo della Basilica è stato padre Enzo Fortunato, direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro. «Nel 2025 presenteremo un nuovo font, un originale carattere tipografico, concepito per celebrare la bellezza della basilica di San Pietro e l'eredità della religiosa, storica, culturale e artistica che rappresenta» ha sottolineato padre Fortunato. «Ottimizzato per garantire una chiara leggibilità su supporti cartacei e digitali ha aggiunto spiegato Il font caratterizzerà anche il sito della basilica, contraddistinto da una veste grafica rinnovata, un design contemporaneo e sostenibile, e un'esperienza di navigazione agile per fruire di contenuti sempre aggiornati, come la nuova rivista cartacea». Presentato in sala stampa anche il numero zero della nuova rivista «Piazza San Pietro». Ospiterà ogni mese un intervento di Papa Francesco che risponderà alla lettera di un fedele, affrontando i temi più differenti: dalla crisi occupazionale alle famiglie in difficoltà, dagli anziani alle sfide della lotta alla povertà. Con quell'idea di una «Chiesa in uscita» tanto cara a Papa Bergoglio. La rivista - 30 euro con abbonamento annuale e 4 euro in uscita singola - verrà diffusa inizialmente in italiano, inglese e spagnolo. Sarà disponibile presso l'Official Area della Basilica o tramite abbonamento postale. «Ma chi non potrà sostenere le spese e desidera ricevere la rivista verrà inviata gratuitamente» ha annunciato padre Fortunato assicurando che «la rivista, per volere di Papa Francesco è per tutti». La proposta più innovativa è quella di avere un occhio digitale permanente sulla Porta Santa e sulla tomba di San Pietro. Due webcam, infatti, consentiranno a tutti i pellegrini di seguire gli eventi della Basilica da ogni angolo dei cinque continenti.

La webcam sulla Tomba di San Pietro sarà inaugurata il prossimo 2 dicembre da Papa Francesco, alle ore 18. 30. La seconda webcam sarà invece installata sulla Porta Santa, per consentire a chi non potrà affrontare il «santo viaggio» di attraversarla simbolicamente.

«Ce lo insegna Carlo Acutis, la tecnologia ci aiuta a fare cose buone» ha ribadito il direttore della comunicazione della Basilica San Pietro.

«Vorrei chiamarla sorella tecnologia, che ci permette di raggiungere il cuore di tante persone. Le webcam - ha concluso padre Fortunato - rappresenteranno un sguardo personale di Papa Francesco sulla tomba di San Pietro e sulla Porta Santa, soprattutto in un mondo afflitto dalle guerre che grida alla pace».