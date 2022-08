Weber ad Arcore da Berlusconi: ecco cosa si sono detti

Un lungo vertice fra il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il capogruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe) Manfred Weber, arrivato ieri in Italia, si è tenuto oggi nella Villa San Martino di Arcore. All'incontro è stato presente anche il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che in serata ha commentato il meeting.

"Lungo e positivo incontro tra Berlusconi e Weber. Il centro dell'Italia. Il centro dell'Europa. Il 25 settembre vota Forza Italia" ha scritto infatti su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, facendo sapere che l'incontro si è svolto in piena tranquillità.

Tajani aveva incontrato il presidente del Ppe già nella mattinata odierna, come dichiarato da lui stesso sui social: "Questa mattina abbiamo incontrato con Manfred Weber gli amici del Movimento Cristiano Lavoratori. Per Forza Italia i valori cristiani, la sussidiarietà e la solidarietà, creano il miglior sviluppo economico: più economia reale e più lavoro, soprattutto per le nuove generazioni!".

Weber con Forza Italia

Intervistato da Il Corriere, Manfred Weber ha espresso forti preoccupazioni per la crisi energetica, affermando che adesso è tempo di prepararsi per l'inverno in arrivo. A tal proposito, il presidente del Ppe ha parlato di "solidarietà energetica europea".

Rivolgendosi poi agli italiani, Weber ha esortato gli elettori a votare "per Forza Italia, per coloro che credono in un forte processo di integrazione europea. Per l'Ue la cosa più importante è che a Roma ci sia stabilità economica ed è garantita dal Centrodestra".

Le reazioni della politica

La presenza di Manfred Weber è stata commentata dai partiti. Se il capo politico di Noi moderati Maurizio Lupi ha parlato di "spinta importante" e "conferma che in Europa non c'è nessun timore di un governo guidato dal Centrodestra" , dall'altra non è mancato l'attacco di Italia Viva. "Quando parla di price cap e di spendere bene i fondi del Pnrr, il leader del Ppe Weber dice cose giuste. Dovrebbe però anche chiedere, allora, a Berlusconi e Forza Italia perché hanno fatto cadere il Governo Draghi" , ha cinguettato l'eurodeputato di IV e vicepresidente di Renew Europe Nicola Danti.