Polveri sottili alle stelle a Lodi e provincia. Scatta il divieto di circolazione euro 1 e 4

I dati registrati ieri dall'agenzia dell'Ambiente ARPA ieri hanno certificato il superamento per il quarto giorno consecutivo del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 in provincia di Lodi. Considerate le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, tendenzialmente favorevoli all'accumulo degli inquinanti, si attivano nella provincia di Lodi, da oggi le misure temporanee di primo livello. Come previsto dalla delibera di giunta 2634/2024 di Regione Lombardia, in tutti i Comuni delle province interessate, entrerà in vigore il divieto di utilizzare gli impianti termici alimentati a biomassa legnosa fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici, la riduzione di 1° C delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all'aperto. Sarà inoltre in vigore, nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di FAP (filtro antiparticolato) efficace o aderenti al servizio Move-In. Nei prossimi giorni verrà valutato se ci saranno le condizioni per disattivare le misure. Sul sito www.infoaria.regione.lombardia.

it sono riportate tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente sull'attivazione delle misure temporanee.

L'alert può essere attivato previa registrazione.