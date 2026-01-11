Quegli undici giorni in cui scomparve: il mistero "privato" che alimentò il mito

C'è un unico momento della sua vita che Agatha Christie non ha ricordato né ricostruito nella sua accurata autobiografia intitolata La mia vita (Mondadori, 1978): la sua improvvisa scomparsa nel 1926. Undici giorni della sua esistenza che ancora oggi a cent'anni da quell'evento affascinano lettori e scrittori e che Lady Agatha apparentemente non ha mai narrato nei dettagli. A quell'evento sono stati dedicati affascinanti film come Il segreto di Agatha Christie di Michael Apted, Agatha and the Truth of Murder diretto da Terry Loane (dove si immagina che la sparizione sia legata al fatto che la Christie si occupò in quei giorni dell'omicidio di Florence Nightingale), Agatha Christie: A Life in Pictures (il dettagliato biopic prodotto dalla Bbc nel 2004) e persino un episodio della serie fantascientifica Doctor Who intitolato Un giallo di altri tempi.

A spiegarci l'importanza di quel momento traumatico è Lucy Worsley che ha dedicato una sistematica e importante biografia alla regina del giallo intitolata La vita segreta di Agatha Christie (Salani Editore). "La maggior parte degli scrittori - ci spiega la Worsley, da noi incontrata in occasione del Festival della Letteratura di Mantova - ha trattato questo momento della sua vita come un giallo o un problema o ha affermato che Agatha non ne ha mai parlato. Questo non è affatto vero! La verità su quanto accaduto, ho scoperto, era nascosta in bella vista, perché poco dopo la sua scomparsa ha rilasciato un'intervista al Daily Mail in cui ha raccontato cosa aveva traumatizzato la sua vita e gli sviluppi della sua malattia. Il problema era che questa non era la storia che la gente voleva sentire. Preferivano la storia del marito traditore incastrato per omicidio. Sentivano che era più il tipo di cosa che si aspettavano da uno scrittore di gialli. Agatha è rimasta profondamente segnata, credo, dal modo in cui la sua stessa spiegazione non è stata creduta. Se fosse viva oggi le direi: Ora ti crediamo".

Agatha Christie scomparve fra il 3 dicembre e il 15 dicembre del 1926. Si sa per certo che affidò sua figlia Rosalind a sua sorella Margaret e che poi salì sulla sua auto, una Morris Cowley, con una piccola valigia, la patente di guida, una foto della figlia e una grande quantità di denaro. Partì di notte, diretta verso il Berkshire. La mattina dopo la sua auto, con a bordo la sua valigia e la sua pelliccia, venne trovata abbandonata in una cava di gesso. I fari dell'automobile erano ancora accessi e l'abitacolo non presentava alcuna traccia di colluttazione. La macchina non aveva subito incidenti ed era funzionante. Per undici giorni i giornalisti e gli investigatori faranno le ipotesi più strane su quanto potesse esserle accaduto. La polizia diramerà subito questa sua descrizione: "Agatha Mary Clarissa Christie, moglie del colonnello Christie, di 35 anni, altezza un metro e settanta, capelli ramati, tagliati corti, occhi grigi, carnagione chiara, corporatura robusta. La donna non porta al dito la fede nuziale che è stata ritrovata sul comodino di casa sua".

Il marito Archibald verrà convocato dalla polizia e sarà costretto a dichiarare di avere avuto una dura discussione con la moglie proprio nei giorni della sua scomparsa. Le aveva annunciato che l'avrebbe lasciata per una compagna più giovane con la quale aveva da tempo una relazione. Archibald dichiarò che la sua confessione aveva sconvolto Agatha. Non potendo negare quanto avvenuto divenne subito uno dei principali sospettati e si iniziò a ipotizzare che potesse averla uccisa. Verranno fatte in quei giorni decine di perquisizioni in giro per l'Inghilterra e le campagne verranno battute con i cani per ritrovare Lady Agatha. Per comprendere cosa fosse davvero successo lo scrittore Arthur Conan Doyle (che tanto aveva influenzato la Christie con i suoi romanzi) arriverà persino ad organizzare una seduta spiritica per individuare dove diavolo fosse finita.

La donna verrà ritrovata a circa 350 km di distanza da dove era stata abbandonata la sua Morris Cowley e precisamente presso lo Swan Hydropathic Hotel di Harrogate, nello Yorkshire, in una zona famosissima per le sue cure termali. Agatha Christie era registrata con il nome di Teresa Neele (il cognome era lo stesso dell'amante di suo marito Archibald) e a coloro che la troveranno dichiarerà di non ricordarsi nulla di quello che le era successo. Nei giorni del suo soggiorno ad Harrogate pare che avesse chiacchierato amabilmente con i clienti dell'hotel e nel salotto in cui la incontrarono gli inquirenti teneva in mano la copia di un giornale che parlava proprio del mistero della sua scomparsa. "La storia che circolava all'epoca - ci spiega ancora Lucy Worsley e che continua a circolare da allora, è che si fosse nascosta di proposito, o per pubblicizzare i suoi libri o per incastrare il marito traditore con l'accusa di averla assassinata. In realtà, la verità è più oscura e triste. Scomparve perché attraversò un periodo devastante di problemi mentali. Attentò alla sua stessa vita e poi entrò in uno stato di fuga, una risposta a un evento stressante, in cui non riesci a ricordare chi sei o qual è la storia della tua vita. Nel suo caso, fu una risposta all'infedeltà del marito, alla recente morte della madre e alla pressione di dare seguito al bestseller che aveva appena pubblicato, il brillante L'assassinio di Roger Ackroyd. Il suo editore si aspettava che producesse in tempi brevi un altro grande successo". Nella breve ma illuminante intervista al Daily Mail, la Christie racconta quegli undici giorni legati a un momento di disperazione estrema, che la portò sull'orlo della follia. La fuga fu una sorta di terapia contro una situazione che le risultava irreparabile e insopportabile: "Sentii che non potevo più andare avanti... Quella sera uscii di casa in uno stato di forte tensione nervosa con l'intenzione di fare qualcosa di disperato... Mentre guidavo la mia auto colpì qualcosa con uno scossone e si fermò di colpo. Fui sbattuta contro il volante e la mia testa sbatté contro qualcosa. Fino a quel momento ero la signora Christie...".

Da lì in avanti Lady Agatha diventerà per alcuni giorni un'altra persona e sosterrà di essere stata preda di un'amnesia completa rispetto a tutto quello che le era successo.

Una cosa è certa: dopo quegli eventi traumatici i suoi romanzi vendettero ancora di più, la credibilità di suo marito risultò infranta per sempre e il nome della sua amante divenne pubblico e Agatha Christie poté occuparsi con serenità di sua figlia Rosalind. La fuga funzionò come cura al dolore e le impedì di cadere nella disperazione, consentendole di divenire la più famosa e amata scrittrice di gialli di tutti i tempi.