Salim El Koudri ora la smetta, che orrore la morte dei sub e Garlasco: quindi, oggi…

Quindi avremmo dovuto pagare il volo di rientro agli attivisti della Flotilla? Oggi apriamo Repubblica e restiamo sorpresi dal titolo riservato all’arrivo a Roma dei militanti Pro Pal che erano saliti a bordo della Global Sumud per essere fermati dall’Idf, portati in Israele e quindi rimpatriati senza tanti complimenti. Testuale: “E l’Italia non paga i biglietti aerei”. Come, scusa? La Turchia ha messo a disposizione un charter per portare tutti a Istanbul ma poi da lì ognuno ha dovuto organizzarsi per i fatti propri. La portavoce della Flotilla, Maria Elena Delia, ha infatti denunciato che “come in passato” gli attivisti “non hanno potuto contare sul supporto della Farnesina” e quindi i costi li coprirà l’organizzazione stessa, immaginiamo con i fondi raccolti dalle donazioni. Giustamente Tajani ha risposto picche: erano lì per missione loro, giusto che tornino per conto loro. Scusate: ma perché avremmo dovuto pagare noi contribuenti il volo di rientro dei flotillanti? Qui non stiamo parlando di cittadini che si sono trovati per caso in una situazione di pericolo improvvisa e inattesa, vedi ad esempio i giornalisti detenuti da vari regimi nel mondo. Qui stiamo parlando di persone che sono salite a bordo delle loro navi sapendo esattamente che sarebbero state fermate, portate in Israele e rimpatriate. Al costo economico e lavorativo, che sicuramente avranno messo in conto per stare due mesi sulla Flotilla, dovevano quindi includere anche il prezzo del biglietto di rientro. Perché non sta scritto da nessuna parte che i contribuenti debbano accollarsi il costo del loro rimpatrio. E poco importa se il fermo al largo di Cipro sia legale o illegale (possiamo discuterne: se qualcuno minaccia di forzare un blocco navale, voi lo fermereste prima o dopo che l’ha fatto?). E poco importa anche il trattamento riservato da Israele (quelle scene e gli sberleffi di Ben Gvir, lo diciamo a scanso di equivoci, sono inaccettabili). Lo Stato deve assicurarsi che tutti i cittadini abbiano un corretto trattamento, e questo il governo l’ha fatto. Ma pagare il volo di rientro anche no. Perché questi prima o poi ci riproveranno. E poi ci riproveranno ancora e ancora e ancora. E tutte le volte dovremmo rimborsare l’aereo coi soldi dei contribuenti? Facciamo un esempio: se io lascio la porta di casa aperta sapendo che ci sono in giro i ladri, quando di notte entrano illegalmente, mi rubano tutto e magari mi maltrattano pure, posso chiedere allo Stato di individuarli e di punirli. Ma se non ho un’assicurazione, non saranno certo le casse pubbliche a rimborsarmi il bottino.

Possiamo anche essere solidali verso il trattamento ricevuto dalla Flotilla. Ma cretini da pagargli pure i costi delle loro missioni ideologiche, quello no.