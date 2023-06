Il prodigio del Pippo Pelo Show aiuta il "fenomeno" Radio Kiss Kiss

Se Radio Kiss è diventata un fenomeno editoriale, una parte del merito è del Pippo Pelo Show (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9), inarrestabile show mattutino che racchiude in sé quasi tutti gli ingredienti del successo radiofonico. Il primo: l'affidabilità. Pippo Pelo c'è sempre, è un punto di riferimento da tanto tempo. A differenza di quanto può sembrare dal titolo, il suo non è un one man show, non è la solita sbrodolata autoreferenziale che soddisfa più lo speaker che gli ascoltatori. Il PPS sono due ore di intrattenimento puro che vivono sull'equilibrio e la tensione tra il padrone di casa (al secolo Cesare Falcone, 56 anni, salernitano) e la bella ma soprattutto brava Adriana Petro (foto). Tra loro c'è una sintonia nei tempi e nell'alternanza delle battute che si sente raramente in radio, tanto più quando si parla a briglia più o meno sciolta, non ci sono tempistiche rigide e la tentazione di divagare o di sfilacciare il discorso diventa spesso inarrestabile. Invece Pippo e Adriana non sbagliano praticamente mai e qui c'è il secondo degli ingredienti del successo: la divertente fluidità del parlato. Infine il PPS nasce in una radio che ha una chiara matrice partenopea ma funziona in tutta Italia. Insomma, non è «locale» ma chiaramente nazionale. Forse per questo, all'interno di una emittente che ha una strepitosa performance di crescita (+43 per cento dal 2019 al 2022) , il PPS si assesta come il quarto programma nazionale nel cosiddetto e pregiato «drive time» del mattino. Un risultato obiettivamente straordinario che, da una parte, consacra questo mattatore radiofonico di lunga esperienza (oltre che di valoroso curriculum) e, dall'altra, testimonia una premessa spesso dimenticata: per far bene alla radio, bisogna far bene la radio. Come nel Pippo Pelo Show, dove ritmo e intrattenimento sono compagni dell'ascoltatore e non invasori della sua attenzione.