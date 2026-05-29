La Rai non va in vacanza. Arrivano Moreno e Brumotti

Eccolo, il vero tormentone che per anni ha accompagnato le nostre estati tv. "La Rai non va in vacanza", proclamavano puntuali i direttori di rete. Prima che, puntualmente, smobilitassero tutto, per lasciare sul campo solo repliche, ripieghi, fondi di magazzino. "Per quest'anno non cambiare", rilancia alla vigilia dell'estate 2026 Angelo Mellone, direttore dell'Intrattenimento Day Time. Non cambiare cosa? Canale, ovviamente; giacché "in tv l'estate non è più una stagione di serie B". Dunque per prima cosa via la "diminutio" del termine estate dai vari Uno mattina Estate, Vita in diretta Estate eccetera. E poi che si mantengano alte le ambizioni dei risultati. "I programmi che arrivano a giugno hanno la stessa dignità di quelli dei mesi precedenti", annuncia. Anche perché (l'accento si fa polemico) "l'Intrattenimento Day Time è la direzione operaia della Rai. Facciamo programmi che durano tanto, che costano poco, e che spesso fanno ascolti superiori a quelli di tante prime serate di Raiuno. Esempio: tutti a seguire il duello tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Ma chi nota che L'Eredità di Liorni è salita sopra i 4 milioni, risultato più alto degli ultimi 15 anni?". Dal 29 giugno alle 8, dunque, torna l'informazione di Uno Mattina News, affidato a Greta Mauro e Giampiero Scarpati. Seguirà alle 8,30 Unomattina che vedrà il ritorno di Alessandro Greco ("Dobbiamo anche favorire un ricambio generazionale", replica Mellone a chi chiede perché Greco venga sottoutilizzato) affiancato da Carolina Rey (foto) e da Paola Cervelli. Alle 11,30 una novità: Italia A/R, con l'arrivo in Rai da Mediaset di Vittorio Brumotti: quaranta puntate in bicicletta lungo le coste del Belpaese. In onore della cucina italiana riconosciuta patrimonio immateriale dell'umanità la quinta stagione di Camper si chiamerà Camper Osteria Italia, "una gara fra osterie regionali", racconta il conduttore Peppone Calabrese.

Vita in diretta avrà una conduzione in solitaria: quella di Manuela Moreno. Tutti confermati infine gli altri programmi estivi. Fra questi Reazione a catena con Pino Insegno, Linea verde Sentieri con Zani e Capocchi, Linea Blu Porti d'Italia con Bianchi e Beshir.