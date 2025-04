Una rassegna di film per celebrare la montagna e i suoi esploratori

Ascolta ora 00:00 00:00

Torna dal 25 aprile al 4 maggio Trento Film Festival. Il primo e più antico festival internazionale di cinema dedicato ai temi della montagna, dell'avventura e dell'esplorazione, inaugurato nel 1952, celebra quest'anno la 73esima edizione. E lo fa in grande stile, con oltre 120 film e più di 130 appuntamenti.

Protagonista della kermesse, Sebastião Salgado. Il fotografo e fotoreporter brasiliano - già in mostra al Mart di Rovereto e al MUSE di Trento con un nuovo grande progetto espositivo dal titolo Ghiacciai - è l'autore del manifesto di quest'edizione 2025 della kermesse. Manifesto di potente effetto visivo e comunicativo che ritrae il ghiacciaio di Kluane Park, in Canada, per ricordare nell'anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai come i ghiacciai siano indicatori dello stato di salute delle montagne. Più che un'immagine è un urlo, un monito, un allarme.

Parte così, con forza e determinazione, il Festival che, come ogni anno, accompagna in un viaggio visuale.

Se il 2024 era stato l'anno dell'Irlanda, questo 2025 vola in Sud America, approdando in Argentina, terra di migrazioni e alpinismo, dimora di alcune fra le catene montuose più iconiche del mondo: le Ande, ma soprattutto le vette della Patagonia.

Tra i titoli che andranno a comporre la selezione filmica di «Destinazione Argentina», sezione tra le più amate del Festival, una serie di anteprime internazionali. Due i titoli più attesi. Il primo è «Soberanos», che racconta la storia di tre giovani idealisti che, nel settembre 1966, dirottarono un aereo di linea per andare a riconquistare le Malvinas, meglio conosciute come Isole Falkland. Il secondo è il lungometraggio «El aroma del pasto recién» di Celina Murga, con Martin Scorsese come produttore esecutivo. Nella stessa sezione quest'anno debuttano due novità: un restauro a cura del Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken e una riedizione in 4K, più una serie di omaggi che intendono recuperare i maestri contemporanei del cinema argentino.

Ma non solo Argentina. Trento Film Festival, in occasione del centesimo anniversario della nascita di due grandi registi come Sam Peckinpah e Robert Altman, ha scelto di presentare «Western di montagna», con sei film in programma, tra cui spicca «L'ultimo dei Mohicani» di Maurice Tourneur e Clarence Brown, capolavoro del cinema muto che per l'occasione sarà musicato dal vivo.

Non poteva poi mancare un omaggio a Gene Hackman. All'attore da poco scomparso è dedicato, nella sezione Western di montagna, un grande film di Richard Brooks, «Stringi i denti e vai!». Ambientato agli inizi del Novecento durante la Western Press, vede un giovane e già bravissimo Hackman correre con James Coburn e Candice Bergen in un'appassionante gara di resistenza di 700 miglia, attraverso infiniti paesaggi americani, prima di raggiungere la meta.

Accanto, poi, alle tradizionali sezioni del Festival Terre alte, Alp&ism, Orizzonti vicini, Anteprime e Proiezioni speciali e alle proposte del T4Future, dove le nuove generazioni saranno al centro della scena, con un un programma di proiezioni, laboratori e attività pensato per favorire l'educazione all'immagine e promuovere tematiche legate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell'ambiente e all'educazione alla cittadinanza attiva, un fitto calendario di appuntamenti, dibattiti, talk e una ruota di ospiti.

Dal cinema alla letteratura, dalla sostenibilità al cambiamento

climatico, gli argomenti saranno vari e trasversali con lo scopo, come sempre, di dare vita a uno spettacolo coinvolgente tanto sullo schermo e tanto per le strade di Trento.

Informazioni e programma su www.trentofestival.it