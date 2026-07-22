È il gelato il tesoro nascosto di Peck

Prima di tutto l’alta gastronomia, l’enoteca e la storica bottega di via Spadari. Ma nel mondo Peck c’è anche un’attività meno conosciuta: la produzione artigianale di gelato, realizzata nei laboratori della casa milanese seguendo gli stessi criteri che caratterizzano l’intera offerta del marchio. La selezione delle materie prime, la tecnica di lavorazione e la ricerca dell’equilibrio sono infatti alla base di una proposta che punta a coniugare qualità e accessibilità.

L’obiettivo dichiarato è costruire un gelato capace di esaltare il gusto naturale degli ingredienti, mantenendo al tempo stesso una consistenza particolarmente cremosa. Per questo le ricette limitano la componente zuccherina, lasciando maggiore spazio ai sapori delle materie prime, mentre nei sorbetti la percentuale di frutta arriva fino al 70%. Un’impostazione che valorizza la stagionalità e la selezione ortofrutticola, da cui nascono gusti come Pesca e Basilico, Lampone e Litchi e Passion Fruit.

Il gelato diventa anche uno strumento per reinterpretare alcuni dei prodotti simbolo dell’insegna. È il caso del gusto Panettone, che consente di ritrovare tutto l’anno uno dei dolci più rappresentativi di Peck, oppure del Mascarpone, preparato utilizzando il formaggio prodotto nel laboratorio caseario interno di via Spadari. Accanto ai richiami alla tradizione trovano spazio sperimentazioni e contaminazioni. Il gusto Tè Matcha e Cioccolato Bianco, nato in occasione della Japan Week, è entrato stabilmente nell’assortimento dopo il successo riscosso tra i clienti. Nello stesso filone si inseriscono i sorbetti ispirati ai cocktail dell’aperitivo, come Bellini, Rossini e Campari e Pompelmo Rosa, che portano nel gelato suggestioni legate al mondo della mixology.

La ricerca prosegue anche con nuove ricette come Tiramisù, Stracciatella alla Mandorla e Cioccolato Bianco e Limone, ampliando progressivamente una proposta che guarda oltre i gusti tradizionali. L’attenzione si estende inoltre al mondo del salato: a settembre, in occasione della settimana dedicata al Parmigiano Reggiano, tornerà infatti il Gelato al Parmigiano Reggiano, pensato come ulteriore esempio delle potenzialità gastronomiche del prodotto e del suo utilizzo anche al di fuori del dessert.

Alla qualità contribuiscono anche le tecniche di lavorazione e conservazione. Il gelato viene mantenuto nelle tradizionali carapine, soluzione che aiuta a preservarne struttura, temperatura e cremosità, limitando il contatto con aria e luce.

Fondata nel 1883 dal salumiere praghese Francesco Peck, l’azienda rappresenta uno dei marchi storici della gastronomia milanese. Dal 2013 è controllata dalla famiglia Marzotto, che ne ha avviato un percorso di sviluppo mantenendo al centro la qualità delle materie prime, la rete dei fornitori e il servizio.