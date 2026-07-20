Montina, un’estate di eventi in Franciacorta

L’estate di Montina si apre con un calendario di appuntamenti che affianca il vino a cultura, gastronomia ed enoturismo, mentre la cantina della Franciacorta guarda al futuro con nuovi investimenti in vigneto, sostenibilità e sviluppo sui mercati esteri. L’azienda di Monticelli Brusati, appartenente alla famiglia Bozza e che nel 2027 festeggerà quarant’anni, propone infatti un programma che accompagnerà il pubblico fino all’autunno, tra eventi, mostre e la partecipazione al Festival di Franciacorta, in un momento di crescita per l’azienda.

Il primo appuntamento è in programma sabato 25 luglio a Villa Baiana con “Cena sotto le Stelle”, tradizionale evento estivo che quest’anno ha come tema “Scintillante”. La serata inizierà con una visita guidata alla cantina e proseguirà con un dinner show caratterizzato da musica dal vivo, postazioni di show cooking e sei isole gastronomiche che spazieranno da piatti di mare a specialità di carne, passando per proposte vegetariane e dessert preparati al momento. In degustazione i principali Franciacorta della casa con prenotazione obbligatoria.

Dal 1° settembre all’11 ottobre la Galleria d’Arte Contemporanea della tenuta ospiterà invece “Vedere Oltre”, mostra dedicata a Mariano Carrara, artista nato a Credaro nel 1954, pittore, scultore e maestro vetraio muranese. Il percorso espositivo raccoglie opere incentrate sul tema dello sguardo e del ritratto, caratterizzate da una forte componente materica e dall’influenza della lavorazione del vetro, cifra stilistica dell’autore. La visita alla mostra sarà compresa nei percorsi di visita della cantina.

A settembre sarà poi il turno del Festival di Franciacorta, giunto alla trentesima edizione. Montina parteciperà con un programma distribuito tra il 19 e il 20 settembre. Il sabato sarà dedicato alle visite guidate tra vigneti, gallerie storiche e aree produttive per raccontare il metodo Franciacorta e il lavoro in cantina. La domenica l’offerta sarà ampliata con un banco d’assaggio dell’intera gamma aziendale, isole gastronomiche dedicate ai prodotti del territorio e una serata conclusiva con dj set tra i vigneti.

Dietro il programma estivo c’è una fase di evoluzione che coinvolge l’intera azienda. Dal 2025 Montina ha assunto la qualifica di Azienda Agricola, rafforzando il controllo diretto sulla filiera viticola e sulla produzione. Nello stesso anno è entrato nella compagine societaria Raoul Bontempi, amministratore delegato della Bontempi Vibo, attraverso la holding di famiglia Finan Service, con un investimento destinato a sostenere i progetti di sviluppo della cantina.

Parallelamente sono proseguiti gli investimenti nei vigneti. L’azienda ha realizzato un nuovo impianto di 10 ettari a Gussago, ha acquisito ulteriori superfici vitate in Franciacorta e nuovi terreni destinati ai futuri impianti, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia produttiva e rafforzare il controllo sulla qualità delle uve. Sul fronte ambientale è in corso il piano per l’installazione di impianti fotovoltaici destinati a coprire gran parte del fabbisogno energetico della cantina, mentre sono state introdotte nuove figure professionali nelle aree amministrativa, produttiva e dell’accoglienza.

Dal punto di vista commerciale, il 2025 si è chiuso con risultati sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente. La crescita dell’export ha compensato una lieve flessione del canale business, mentre tra le tipologie più richieste si sono distinti il Satèn e le etichette a basso dosaggio, come Extra Brut e Dosage Zéro, a conferma dell’interesse crescente verso stili più secchi. I primi mesi del 2026 hanno invece fatto registrare un incremento del 16,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La strategia resta orientata alla diversificazione dei mercati e al rafforzamento della presenza internazionale, con particolare attenzione all’Asia, senza rinunciare agli investimenti sul territorio e all’enoturismo.

Da un punto di vista prettamente produttivo Montina ha in carta otto versioni di Franciacorta Docg: il Brut, l’Extra Brut, il Satèn, il Rosé Extra Brut, il Rosé Demi-Sec, il Dosage Zéro, il Millesimato e il notevolissimo

Riserva Quor, un 45 per cento Pinot Nero e 55 per cento Chardonnay (per una parte affinato in legno) con almento 68 mesi di riposo sui lieviti. Ci sono poi due vini fermi (Bianco Palanca e Rosso dei Dossi) e altrettante grappe.