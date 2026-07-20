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Montina, un’estate di eventi in Franciacorta

L’azienda della famiglia Bozza si prepara ad appuntamenti come la Cena sotto le Stelle del prossimo 25 luglio, la mostra dedicata all’artista Mariano Carraro nella Galleria di arte contemporanea della tenuta e la partecipazione al Festival di Franciacorta a settembre. Mesi impegnativi per un’azienda in continua evoluzione, tra nuovi impianti e progetti di sviluppo

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L’estate di Montina si apre con un calendario di appuntamenti che affianca il vino a cultura, gastronomia ed enoturismo, mentre la cantina della Franciacorta guarda al futuro con nuovi investimenti in vigneto, sostenibilità e sviluppo sui mercati esteri. L’azienda di Monticelli Brusati, appartenente alla famiglia Bozza e che nel 2027 festeggerà quarant’anni, propone infatti un programma che accompagnerà il pubblico fino all’autunno, tra eventi, mostre e la partecipazione al Festival di Franciacorta, in un momento di crescita per l’azienda.

Il primo appuntamento è in programma sabato 25 luglio a Villa Baiana con “Cena sotto le Stelle”, tradizionale evento estivo che quest’anno ha come tema “Scintillante”. La serata inizierà con una visita guidata alla cantina e proseguirà con un dinner show caratterizzato da musica dal vivo, postazioni di show cooking e sei isole gastronomiche che spazieranno da piatti di mare a specialità di carne, passando per proposte vegetariane e dessert preparati al momento. In degustazione i principali Franciacorta della casa con prenotazione obbligatoria.

Dal 1° settembre all’11 ottobre la Galleria d’Arte Contemporanea della tenuta ospiterà invece “Vedere Oltre”, mostra dedicata a Mariano Carrara, artista nato a Credaro nel 1954, pittore, scultore e maestro vetraio muranese. Il percorso espositivo raccoglie opere incentrate sul tema dello sguardo e del ritratto, caratterizzate da una forte componente materica e dall’influenza della lavorazione del vetro, cifra stilistica dell’autore. La visita alla mostra sarà compresa nei percorsi di visita della cantina.

A settembre sarà poi il turno del Festival di Franciacorta, giunto alla trentesima edizione. Montina parteciperà con un programma distribuito tra il 19 e il 20 settembre. Il sabato sarà dedicato alle visite guidate tra vigneti, gallerie storiche e aree produttive per raccontare il metodo Franciacorta e il lavoro in cantina. La domenica l’offerta sarà ampliata con un banco d’assaggio dell’intera gamma aziendale, isole gastronomiche dedicate ai prodotti del territorio e una serata conclusiva con dj set tra i vigneti.

Dietro il programma estivo c’è una fase di evoluzione che coinvolge l’intera azienda. Dal 2025 Montina ha assunto la qualifica di Azienda Agricola, rafforzando il controllo diretto sulla filiera viticola e sulla produzione. Nello stesso anno è entrato nella compagine societaria Raoul Bontempi, amministratore delegato della Bontempi Vibo, attraverso la holding di famiglia Finan Service, con un investimento destinato a sostenere i progetti di sviluppo della cantina.

Parallelamente sono proseguiti gli investimenti nei vigneti. L’azienda ha realizzato un nuovo impianto di 10 ettari a Gussago, ha acquisito ulteriori superfici vitate in Franciacorta e nuovi terreni destinati ai futuri impianti, con l’obiettivo di aumentare l’autonomia produttiva e rafforzare il controllo sulla qualità delle uve. Sul fronte ambientale è in corso il piano per l’installazione di impianti fotovoltaici destinati a coprire gran parte del fabbisogno energetico della cantina, mentre sono state introdotte nuove figure professionali nelle aree amministrativa, produttiva e dell’accoglienza.

Dal punto di vista commerciale, il 2025 si è chiuso con risultati sostanzialmente stabili rispetto all’anno precedente. La crescita dell’export ha compensato una lieve flessione del canale business, mentre tra le tipologie più richieste si sono distinti il Satèn e le etichette a basso dosaggio, come Extra Brut e Dosage Zéro, a conferma dell’interesse crescente verso stili più secchi. I primi mesi del 2026 hanno invece fatto registrare un incremento del 16,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La strategia resta orientata alla diversificazione dei mercati e al rafforzamento della presenza internazionale, con particolare attenzione all’Asia, senza rinunciare agli investimenti sul territorio e all’enoturismo.

Da un punto di vista prettamente produttivo Montina ha in carta otto versioni di Franciacorta Docg: il Brut, l’Extra Brut, il Satèn, il Rosé Extra Brut, il Rosé Demi-Sec, il Dosage Zéro, il Millesimato e il notevolissimo

Riserva Quor, un 45 per cento Pinot Nero e 55 per cento Chardonnay (per una parte affinato in legno) con almento 68 mesi di riposo sui lieviti. Ci sono poi due vini fermi (Bianco Palanca e Rosso dei Dossi) e altrettante grappe.

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