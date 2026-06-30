Morettino per l’estate lancia il Cold Brew Specialty Coffee

Con l’estate arriva anche in Italia una modalità di consumo del caffè già consolidata nei mercati più evoluti dello specialty coffee. A intercettare questa tendenza è la torrefazione palermitana Morettino, che lancia il nuovo Cold Brew Specialty Coffee, una bevanda ottenuta esclusivamente da acqua e caffè specialty, senza zuccheri, aromi o conservanti, pensata per offrire un’alternativa fresca al tradizionale espresso e ai comuni caffè freddi.

La differenza rispetto ai prodotti già presenti sul mercato sta soprattutto nel metodo di preparazione. Il Cold Brew nasce infatti da una lenta estrazione a freddo che richiede molte ore e consente di valorizzare il profilo aromatico del caffè, limitando l’amarezza tipica dell’estrazione ad alte temperature. Il risultato è una bevanda naturalmente morbida, da consumare liscia o con ghiaccio, ma anche come ingrediente per cocktail e mocktail.

Alla base del progetto c’è una materia prima selezionata con particolare attenzione. Morettino ha scelto infatti un micro-lotto brasiliano, il Brazil Guarà Roja, coltivato nella fazenda Sitio 3 Barras, nello Stato di Minas Gerais, e lavorato con processo Honey, tecnica che contribuisce a sviluppare dolcezza e complessità aromatica. Il caffè ha ottenuto 85 punti secondo il protocollo della Specialty Coffee Association, soglia che identifica gli specialty coffee. Nel bicchiere emergono note di caramello, melassa e mandarino, mentre la confezione in lattina è stata studiata per preservarne freschezza e caratteristiche aromatiche.

Il nuovo prodotto nasce inoltre dalla collaborazione con Cafezal, torrefazione specialty milanese fondata dall’imprenditore brasiliano Carlos Bitencourt, tra le realtà che negli ultimi anni hanno contribuito alla diffusione della cultura dello specialty coffee in Italia. L’obiettivo condiviso è promuovere un consumo più consapevole del caffè, valorizzando qualità della materia prima, trasparenza della filiera e lavoro dei produttori. Una collaborazione destinata a proseguire anche durante la prossima edizione del Palermo Coffee Festival, in programma a settembre, dove Cafezal presenterà il proprio “Manifesto dello Specialty Coffee”.

Per Morettino il Cold Brew rappresenta un ulteriore tassello di un percorso iniziato da tempo. La torrefazione, fondata a Palermo oltre un secolo fa, negli ultimi anni ha affiancato all’attività produttiva un intenso lavoro di divulgazione attraverso le proprie caffetterie specialty e diversi progetti dedicati alla cultura del caffè. Un approccio che ha trovato conferma anche nei riconoscimenti ottenuti dalla Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d’Italia 2026 del Gambero Rosso, presentata qualche mese fa, che ha assegnato all’azienda il titolo di Migliore Torrefazione Innovativa d’Italia, premiando in particolare il progetto di coltivazione del primo caffè 100 per cento italiano realizzato in Sicilia.

L’azienda ha inoltre ottenuto il massimo riconoscimento, i Tre Macinini, per le miscele biologiche Terrae 100% Arabica e Blend #84, mentre il Morettino Lab è stato insignito delle Tre Tazzine e Tre Chicchi nella Guida Bar d’Italia, primo locale specialty siciliano a raggiungere questo traguardo.

Tra i progetti più originali della torrefazione resta proprio quello del caffè coltivato alle pendici di Palermo. Nato negli anni Novanta grazie alla collaborazione con l’Orto Botanico e con l’Università degli Studi di Palermo, l’esperimento ha dimostrato come, anche grazie ai cambiamenti climatici registrati negli ultimi anni, sia possibile ottenere raccolti sempre più consistenti di Coffea arabica in Sicilia. Le analisi condotte dall’ateneo palermitano hanno evidenziato caratteristiche nutrizionali e componenti bioattive paragonabili a quelle dei caffè prodotti nelle tradizionali aree tropicali, con un profilo aromatico che richiama carruba, zibibbo, pomelia bianca e zucchero panela.

Un progetto di ricerca che continua a rappresentare uno degli elementi più distintivi dell’identità di Morettino e che si affianca oggi a una nuova proposta pensata per intercettare l’evoluzione dei consumi e avvicinare il pubblico italiano al mondo dello specialty coffee.