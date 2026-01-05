Quel rettangolo sempre immerso su continuità ricurve ed ergonomiche

Negli anni 60/'70, il Baume & Mercier costituiva il regalo privilegiato ed insostituibile in occasione di comunioni, cresime, lauree, successi professionali, matrimonio ed anniversari importanti. Quanti modelli che le attuali generazioni hanno ereditato dai nonni o dai genitori e che hanno aperto loro gli occhi sulla buona orologeria.

Ci stiamo riferendo, ad esempio, ai solotempo o ai complicati con calibri ultrapiatti, sempre nelle corde della Maison e ai cronografi, la cui produzione fu accresciuta e qualificata dopo l'acquisizione, nel 1952, della manifattura C.H. Meylan Watch SA di Le Brassus. Questa tradizione, nel corso del tempo è stata evoluta ed aggiornata, in particolare, dopo la scelta del logo phi lettera identificativa dell'equilibrio proporzionale nel 1964, con l'introduzione dello sportivo-elegante Riviera del 1973, della curata semplicità del Linea del 1987 e, poi, dell'Hampton del 1994. Questa collezione, d'impianto rettangolare, segnò una rottura con i precedenti concept formali, annunciando un nuovo stile. Si tratta di un felice connubio tra classicità e modernità, con cassa ergonomica a seguire il polso e vetro curvo che emerge dal profilo interno della lunetta, a fondersi con gl'immaginari brancards laterali chiusi da un taglio obliquo dolce e degradante a configurare le anse. Ispirata all'epoca, da un esemplare degli anni '60, riportò alla ribalta i caratteri del costruttivismo, movimento avanguardista moscovita, nato nel primo quarto del XX secolo.

Declinato su solotempo, cronografo, Dual Time e riserva di carica, l'Hampton ha guardato anche all'universo muliebre, come nei due modelli illustrati, in acciaio da 35 x 22 mm, al quarzo, da 6,9 mm di spessore, con vetro zaffiro.

Il quadrante argenté opalino, nella versione con corona (cabochon in agata nera) e maglie centrali del bracciale PVD oro rosa, è grainé sulla fascia degl'indici, dorati, unitamente alle lancette a gladio; queste sono azzurrate nel modello con cinturino in pelle di vitello nero con motivo alligatore e cabochon della corona in spinello blu.