Congiuntivite: le cause e i rimedi naturali

La congiuntivite è un'infiammazione della mucosa congiuntivale, una membrana trasparente che ricopre l'occhio e l'interno delle palpebre. Provoca arrossamenti, sensazioni di bruciore, impressioni di granelli di sabbia sotto la palpebra. L'occhio si gonfia, diventa rosso e lacrima.

Le erbe consigliate

Sono tante le piante che possono aiutare a combattere l'infiammazione delle mucose degli occhi, come il fiordaliso, la camomilla romana, l'eufrasia, la piantaggine lanceolata che è anche antinfiammatoria, antibatterica e utile a contrastare anche le allergie. L'ideale è preparare un decotto con diverse di queste piante. Ad esempio: mirtillo, piantaggine e eufrasia mescolando 1/3 di ciascuna di queste.

Il mirtillo

Questa pianta erbacea, dal suo nome botanico Centaurea cyanus, ha efficaci proprietà astringenti nel lavaggio oculare per combattere la congiuntivite. Rassoda i tessuti e ridona tono alle mucose. È la pianta degli occhi per eccellenza, ha un'azione antinfiammatoria, antiallergica e antiossidante per la protezione dei tessuti. In applicazione esterna, riduce l'infiammazione e decongestiona l'occhio.

Per la preparazione in decotto servono 1 cucchiaio di pianta per l'equivalente di 1 ciotola d'acqua. Bisogna mettere la pianta in acqua fredda e portare ad ebollizione, bollire 5 minuti e lasciare in infusione per 10 minuti fuori dal fuoco. A seguire filtrare con una garza (non dovrebbero esserci residui, se no vi è il rischio di accentuare l'infiammazione se entra nell'occhio), far raffreddare e quando la preparazione è tiepida, fare un impacco sterile e applicarlo sull'occhio chiuso, lasciandolo in posa per 10 minuti o pulire l'occhio bagnando l'occhio. È possibile utilizzare anche un idrolato di mirtillo (conservare in frigo per non più di 15 giorni, altrimenti può causare irritazioni agli occhi).

La camomilla romana

Questa erbacea dai fiori gialli e bianchi, chiamata anche partonella o piretro dorato (Tanacetum parthenium) è nota per combattere l'emicrania. Lo è molto meno per ridurre i sintomi della congiuntivite allergica. Riduce l'infiammazione delle palpebre e delle mucose.

Va usata con applicazione esterna, con un decotto per un'applicazione locale o bagno oculare: basta 1 cucchiaio di pianta per 1 ciotola d'acqua. Basta mettere la pianta in acqua fredda e portare ad ebollizione, far bollire 2-3 minuti e lasciare in infusione per 10 minuti fuori dal fuoco. Filtrare con una garza e lasciare raffreddare fino a quando la preparazione non è tiepida. A quel punto basta imbevere un impacco sterile e applicarlo sull'occhio chiuso, lasciandolo in posa per 10 minuti, oppure pulire l'occhio bagnando l'occhio. È possibile sostituire questo preparato con l'idrolato, già pronto puro al 100%, senza conservanti.

Il desmodio

L'infiammazione dell'occhio e i problemi allergici possono essere anche il risultato di un'intossicazione del fegato che ha difficoltà a smaltire alcune tossine che tornano in circolo nel sangue e possono raggiungere la sfera oculare. Il desmodium è epatoprotettivo, sosterrà il fegato per consentirgli di rigenerarsi. E il suo ruolo di inibizione dell'azione dell'istamina è particolarmente interessante in caso di congiuntivite allergica.

Da assumere in capsula, tisana o tintura madre, bisogna effettuare una cura di 21 giorni oltre alle cure esterne.

Inoltre, dato che il fegato è un organo che lavora meglio con il caldo, «applicare una borsa dell'acqua calda la sera può già aiutare ad alleviarlo».

I rimedi naturali che possono essere utilizzati per i bambini

Per neonati e bambini piccoli, si tratta di sviluppare una formula delicata che consenta di sollevare delicatamente le palpebre, nel caso in cui siano attaccate da secrezioni, e di igienizzare l'area calmando il disagio. Pulire e applicare impacchi da 2 a 3 volte al giorno imbevuti di idrolato di camomilla. Tenere il flacone fresco e applicarlo piuttosto tiepido: scaldare la dose necessaria in un pentolino (a bagnomaria) ma non nel microonde.

Altri consigli