I benefici della disintossicazione dell'organismo in estate

La disintossicazione dell’organismo da scorie metaboliche e sostanze nocive non dovrebbe essere vista come un evento isolato ma periodico, espressione di uno stile di vita e di abitudini sane per mantenere una buona salute, allontanare malattie e rallentare i fenomeni degenerativi.

In estate un ciclo di disintossicazione e depurazione porta notevoli benefici, perché è la stagione in cui le alte temperature e l’esposizione al sole stressano l’organismo.

Infatti il corpo attiva meccanismi di termoregolazione, come la sudorazione e la dilatazione dei vasi sanguigni superficiali che aiutano a disperdere il calore, per cui è fondamentale che gli organi depurativi funzionino bene affinché si mantenga una situazione di equilibrio.

La soluzione ottimale per aiutare il proprio corpo, è un approccio olistico alla salute, evitando eccessi, seguendo una dieta bilanciata con molta frutta e verdura, con sostanze idratanti ed antiossidanti, bevendo molta acqua e facendo esercizio fisico regolare: tutte pratiche di vita sane che permettono di godere del benessere anche in condizioni climatiche difficili.

I rimedi naturali che ci aiutano

Integratori che contengono piante, vitamine e sostanze naturali possono aiutarci a disintossicare e drenare l’organismo: un prodotto detox può facilitare la rimozione di tossine sostenendo le funzioni di reni e fegato mentre un drenante favorisce l'eliminazione di sostanze indesiderate e l’eccesso di liquidi, contrastando la ritenzione idrica. Un ciclo di depurazione con entrambe queste soluzioni può donare una sensazione di benessere e leggerezza e dare i seguenti effetti positivi:

buon livello di idratazione generale che mantiene la fluidità del sangue, data la maggiore assunzione di acqua;

generale che mantiene la fluidità del sangue, data la maggiore assunzione di acqua; maggiore vitalità fisica e mentale , perché si stimola il metabolismo che aumenta i livelli di energia;

, perché si stimola il metabolismo che aumenta i livelli di energia; migliore microcircolazione , perché si favorisce il flusso sanguigno ottimale nei capillari;

, perché si favorisce il flusso sanguigno ottimale nei capillari; sistema immunitario più efficiente e, pertanto, una risposta termoregolatrice più efficace;

e, pertanto, una risposta termoregolatrice più efficace; pelle più idratata, compatta e luminosa grazie alla pulizia delle cellule cutanee;

grazie alla pulizia delle cellule cutanee; minore ritenzione idrica per evitare gonfiori, dolori e pesantezza a mani, braccia e gambe;

per evitare gonfiori, dolori e pesantezza a mani, braccia e gambe; perdita di peso , espellendo liquidi in eccesso e rendendo il metabolismo più efficiente;

, espellendo liquidi in eccesso e rendendo il metabolismo più efficiente; salute sessuale migliore, grazie alla circolazione più fluida che dà una maggiore sensibilità e risposta sessuale.

I prodotti consigliati

Detox Omnia – Sciroppo di 250 ml

Effetto disintossicante e regolatore. Con 8 estratti vegetali, supporta gli organi depurativi. Stimola l'eliminazione di tossine e rifiuti metabolici, è epatoprotettore e prepara il corpo al trattamento di diete dimagranti ed altre terapie. Scopri il prodotto.

Aminactiva Dren – Sciroppo di 250 ml

Effetto drenante e purificante. Con piante, estratti vegetali e vitamine, riduce la ritenzione idrica, depura l'organismo, riducendo l'eccesso di liquidi ed il volume corporeo e remineralizza. Scopri il prodotto.

