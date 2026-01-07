"Il rimpasto in questi giorni. Forse un assessore tecnico"

L'obiettivo era quello di sempre: far vivere una giornata speciale a duecento senzatetto. E così con la pettorina dei City Angels, politici e personaggi famosi anche quest'anno hanno servito da mangiare a chi è meno fortunato in uno degli alberghi più lussuosi della città, l'hotel Principe di Savoia. Un pranzo vegetariano, quello della Befana del Clochard, cucinato da Fabrizio Cadei, executive chef dell'hotel, da Stefano Benedetti, lo chef dei banchetti e da Christian Garcia, lo chef personale del Principe Alberto di Monaco. "Per il Principe - ha raccontato Garcia - è sempre importante lasciarmi venire qui. Arrivo con la verdura del suo orto". Il menù prevedeva le pennette alla norma, uno strudel di verdure e l'immancabile panettone.

La sala, animata dall'energia e dalla musica di un gruppo di suore di Bologna, era piena come al solito di politici nei panni dei camerieri. Dal sindaco Beppe Sala, al governatore Attilio Fontana, consiglieri comunali e regionali. "Credo che ci si debba dar da fare in un mondo che si fa sempre più difficile. La presenza di figure istituzionali serve, non a molto, ma certamente a dare un buon esempio" la riflessione di Sala che ha ringraziato i City Angels che ogni anno rinnovano l'appuntamento. Ma il rimpasto in Comune incombe. "Sul nuovo assessore - assicura - credo che sia tempo di risolvere la questione, per cui ne parleremo certamente in questi giorni". E l'ipotesi "potrebbe anche essere un assessore tecnico".

E anche se, come ha sottolineato Fontana, il pensiero va sempre alle giovani vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana, la Befana del Clochard è un modo "per essere vicini a chi si trova in difficoltà" e non ha una casa, "specie in questo momento dell'anno aggravato dal freddo".

Nel nome della solidarietà, saltano gli schemi partitici. Il pranzo avvicina Azione e Pierfrancesco Majorino, ma anche Azione e Forza Italia, con tanto di foto social dei calendiani Daniele Nahum e Francesco Ascioti sia con il capogruppo Pd in Regione, aspirante successore di Sala, che con l'azzurro Giulio Gallera. Da Palazzo Marino al Savoia arrivano, tra gli altri, i consiglieri Luca Bernardo, Alessandro De Chirico, Diana De Marchi, Simonetta D'Amico e Michele Albiani. In rappresentanza del Pirellone, invece, a servire i piatti ci sono Manfredi Palmeri, Lisa Noja, l'ex consigliere del M5s Dario Violi e Chiara Valcepina con le due figlie. Presenti anche i parlamentari Riccardo De Corato e Mariastella Gelmini. Oltre al sindaco attuale - e ai possibili sindaci futuri - c'è anche il mai dimenticato Gabriele Albertini che ragiona sulle comunali e invita il centrodestra a non sbagliare l'interprete: "In tutte le precedenti elezioni, abbiamo sempre avuto un divario elevato con il centrosinistra: tra il 10 e il 17 per cento. Se restiamo sui voti di lista, è come se avessimo già perso.

Per il centrodestra sarà quindi fondamentale il candidato". Chiude la giornata il presidente e fondatore dei City Angels Mario Furlan: "È bello vedere queste persone felici che ridono e scherzano. Tutti abbiamo diritto a una giornata speciale all'anno".