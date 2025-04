Rivoluzione benessere. Ora la nuova spa cura (anche) lo spirito

Ascolta ora 00:00 00:00

L'espressione «dolce far niente» esiste in quarantadue lingue. Nella nostra significa esattamente: «Non fare nulla, staccare la spina, godere del tempo». Un concetto davvero poco in voga oggi che, anche per raggiungere il benessere, ci si dà spasmodicamente e paradossalmente da fare. Laszlo Puczko, consulente nel campo dei viaggi, dell'ospitalità e della salute da oltre 25 anni, parte proprio da questo «paradosso del wellness» per invertire l'approccio. Lo fa mettendo a punto, assieme al comitato scientifico e agli esperti del gruppo, il nuovo programma benessere delle Spa di Lefay Resorts & Residences, si parte dalla struttura del Lago di Garda (che offre già più di duecento trattamenti). Si chiama «Lascia Che Sia» e si basa sull'incontro tra la medicina e la ricerca scientifica occidentale e medicina classica cinese e l'imprescindibile equilibrio tra lo Yin e lo Yang. Il primo è associato alla passività, alla femminilità, alla quiete, alla notte, all'acqua. Simboleggia tutto ciò che è freddo, umido, ricettivo, profondo e oscuro. La contemplazione permette di entrare in contatto con le proprie emozioni, facilitando l'ascolto interiore. Lo Yang rappresenta invece l'attività, l'azione, la mascolinità, il giorno, il cielo e il fuoco, tutto ciò che è attivo. L'azione è necessaria per affrontare le sfide della vita e per realizzare obiettivi. E si parte dal presupposto che la salute, sia fisica che mentale, si raggiunga, appunto, attraverso il mantenimento di questo equilibrio.

Un programma che parte dalle tre notti e quattro giorni e può essere dilatato e modulato sulle esigenze e i tempi di ognuno. È stato inaugurato il primo giorno di Primavera e prosegue tutto l'anno, passa dalla musica personalizzata (che ogni ospite potrà portare a casa con sè una volta conclusa l'esperienza), all'esfoliazione dello spirito. Meditazione, erbe aromatiche, preparazione dei cibi assieme agli chef della struttura, massaggi, bagni nel lago salino con l'acqua a trentasei gradi, escursioni, percorsi di rilassamento profondo e riconnessione con la natura, ma anche cromoterapia e oli essenziali, cene gourmet, esercizi di respirazione.

Un'incursione profonda dentro se stessi, per lasciare andare prima di «ricostruirsi» con energie buone e stimoli «puliti». Ritrovare il respiro e lasciare andare le difese, una piccola, guidata ricostruzione del sè. Una full immersion nel proprio spirito più profondo dal quale, inevitabilmente e incomprensibilmente ci si allontana vivendo. Il nuovo programma benessere Lefay, che si articola in cinque fasi, è legato al substrato emotivo della persona.

E si svolge attraverso attività focalizzate sull'ascolto del proprio respiro, la riapertura dei sensi e la riscoperta del sé, e accompagna a ritrovare il più profondo significato del «qui ed ora» e ad avere il cuore libero.

