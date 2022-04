Quattro giorni di eventi per il Natale di Roma

Quest’anno è possibile festeggiare il Natale di Roma in presenza, con numerose rievocazioni storiche e iniziative culturali. La Città Eterna è pronta quindi a festeggiare il suo 2775° compleanno, e a offrire a turisti e cittadini quattro giorni di appuntamenti e divertimenti. Secondo la tradizione il giorno esatto in cui Romolo delineò i confini di Roma è il 21 aprile 753 a.C., ma in diverse occasioni gli eventi che celebreranno la Capitale d’Italia andranno avanti per tutto il fine settimana, con appuntamenti promossi da Roma Capitale in collaborazione con l'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali, diversi Municipi e anche alcune delle principali istituzioni culturali cittadine.

Visite guidate e musei aperti

Tante le visite guidate in calendario, come appuntamenti didattici, inaugurazioni, mostre, concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. Da oggi sarà possibile per tutti accedere gratuitamente ai Musei cittadini, comprese le mostre. A questi si aggiungono anche l’area archeologica del Circo Massimo e il Mausoleo di Augusto. In occasione del Natale di Roma ci saranno due aperture importanti. La prima ai Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali dove sarà inaugurata l'opera Synesthesia, una installazione interattiva e multisensoriale studiata e curata da Severino Alfonso e Loukia Tsafoulia. La seconda riguarda invece la riapertura del Planetario di Roma Capitale, situato all'interno del Museo della Civiltà Romana, che è stato dotato di una nuova tecnologia all'avanguardia e che ha in programma nuovi spettacoli. Il nuovo planetario digitale ha un nuovo sistema di videoproiettori ad altissimo contrasto, con risoluzione 4K, che è in grado di ricostruire con assoluto realismo la superficie di Terra, Luna e Marte, oltre che di dare la possibilità di dare un’occhiata ai confini più lontani dell’universo, tra le galassie e le nebulose.

Oggi, giovedì 21 aprile, sono in programma anche una serie di appuntamenti guidati dai funzionari dei musei capitolini. Apertura straordinaria degli Acquedotti Claudio e Felice alle ore 10.30, oltre che visite alle rovine romane nei sotterranei del Museo Giovanni Barracco, che sono da poco ritornate accessibili al pubblico e che sono state dotate di un sistema di illuminazione innovativo. È stata organizzata anche una passeggiata nei Fori Imperiali alla ricerca delle tracce di antichi mestieri e una a Villa Borghese nei luoghi ritenuti maggiormente significativi del parco, come per esempio il piazzale del Museo Borghese, i giardini segreti, il Parco dei Daini, la Valle dei Platani, l’area di piazza di Siena. La visita terminerà al Casino dell’Orologio che per l’occasione verrà eccezionalmente aperto al pubblico.

Appuntamenti per gli amanti del cinema

Nel pomeriggio sono in programma le visite alla collezione del Museo della Scuola Romana presso il Casino Nobile di Villa Torlonia, alla Galleria d’Arte Moderna con il suo chiostro delle sculture e la mostra in corso sulla videoarte e ai Musei Capitolini alla mostra Cursus Honorum. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato 23 e domenica 24 aprile, a Villa di Massenzio, dalle 10.00 alle 18.00, nella rievocazione storica ‘Ab urbe Condita’, l'Associazione Culturale Civiltà Romana mostrerà ai visitatori la vita quotidiana degli antichi romani. A partire dalle 8.00 e fino alle 22.00 sarà possibile ascoltare Ennio Morricone online sul sito https://santacecilia.it. Come ormai da tradizione, il Gruppo Storico Romano ricorderà, nell’area del Circo Massimo, il compleanno di Roma proponendo, dalle 9.00 del 21 aprile alle 21.00 del 24 aprile, un programma con rappresentazioni di antichi riti e feste di rievocazione storica. Per quattro giorni ci saranno, all'interno dell'area allestita come Castrum imperiale e repubblicano, incontri con autori, musica, mostre fotografiche e laboratori didattici per i più piccoli.

Sabato 23 aprile, dalle 15.00 alle 16.30, a cura della Sovrintendenza Capitolina, ci sarà la rievocazione storica di una partita di ‘Harpastum’, l'antico gioco romano con la palla, mentre domenica 24 aprile l'appuntamento sarà con il corteo storico, composto da circa mille rievocatori in costume, che partirà alle 11.00 circa dal Circo Massimo. Duplice appuntamento per i cinefili: il primo, alle 17.00, alla Casa del Cinema con la proiezione del film ‘Il primo re’ di Matteo Rovere, mentre alle 20.30, nella Sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni, si potrà assistere alla proiezione del film ‘Marx può aspettare’ di Marco Bellocchio. Infine, anche il Parco Archeologico del Colosseo festeggia il compleanno dell’Urbe: oggi, alle ore 11:30, ospiterà l'attore e regista Abel Ferrara per la lettura delle poesie di Gabriele Tinti che sono ispirate ai riti della fondazione di Roma, ai luoghi storici e sacri collegati con la nascita della città.

