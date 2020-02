Amazon, la rivoluzione dei resi: nel Lazio andranno in beneficenza

Il miracolo di Amazon è avere il mondo a portata di un clic. Dagli elettrodomestici, ai libri. Dai prodotti tecnologici, all’abbigliamento. Basta un clic, infatti, per far partire un ordine. E in poco tempo questo arriva comodamente a casa. Poi c’è il diritto di rimandare indietro gratuitamente la merce non gradita. A questo punto sorge spontanea una domanda: i prodotti rispediti al mittente che fine fanno? Finiscono al macero, perché alle aziende di distribuzione conviene così.

Ogni mese Amazon (e non solo) distrugge circa 100mila prodotti nuovi, invenduti o danneggiati. Oggi, nel Lazio, le cose cambiano. E si tratta di una piccola rivoluzione. La regione ha approvato infatti un emendamento alla legge di Bilancio, a firma +Europa, proprio per favorire “la riduzione degli sprechi legati alla distruzione dei resi danneggiati e dei beni invenduti”. Questi saranno donati in beneficenza.

“Com’è recentemente emerso da alcune inchieste giornalistiche, molto spesso per le aziende della grande distribuzione è più conveniente distruggere i prodotti resi, anche se non danneggiati, piuttosto che riconfezionarli e metterli di nuovo in vendita. Questo conduce, nella pratica, alla distruzione immotivata di un numero enorme di beni che, oltre a rappresentare uno spreco, ha un forte impatto ambientale” , spiega Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio del gruppo +Europa. “Da oggi, perlomeno nel nostro territorio - fa sapere - questo fenomeno potrà essere arginato. La regione Lazio, grazie a un mio emendamento, si farà carico di redigere dei protocolli tra aziende distributrici ed enti pubblici e privati per promuovere il riutilizzo dei resi e destinarli a scopi di utilità sociale” .

Il problema dei resi nella grande distribuzione è imponente. Si parla, come detto, di circa 100mila prodotti distrutti soltanto da Amazon ogni mese nei poli logistici del territorio. La criticità più evidente è quella ambientale, dal momento che mandare al macero oggetti nuovi o semi nuovi significa aggravare ulteriormente un problema già critico come quello dello smaltimento dei rifiuti. Per non parlare del dato relativo allo spreco di prodotti che potrebbero essere utilizzati e vengono invece distrutti.